Je suis une célébrité la gagnante Giovanna Fletcher a retrouvé son mari Tom pour la première fois depuis qu’elle a été couronnée championne de cette année.

La momie blogueuse et auteur, 35 ans, a été nommée la première reine du château vendredi après avoir atteint la finale aux côtés de Jordan North et Vernon Kay.

Son mari Tom Fletcher a révélé que le couple s’était réuni par téléphone après sa victoire émotionnelle.

La star de McFly a jailli de sa magnifique femme sur Instagram après avoir passé les trois dernières semaines loin de lui et de leurs trois enfants pour gagner le cœur de la nation.









Tom a pris ses histoires pour partager une capture d’écran de son premier appel avec sa femme depuis qu’elle est entrée dans le château le mois dernier.

Le chanteur a écrit: « La première fois en parlant à ma reine »,

Le cliché montrait que le couple avait parlé au téléphone pour la première fois juste avant minuit vendredi.

Elle est sauvée sous le nom de « Gi Wife Fletcher », ce que Tom a qualifié de « ridicule ».

Cela survient alors que Gi est sur le point de retrouver sa famille en personne aujourd’hui.









La mère a raconté que la première chose qu’elle ferait à son retour à la maison serait d’embrasser et de câliner ses enfants, Buzz, six ans, Buddy, quatre ans et Max, deux ans, avec qui elle partage avec son mari Tom Fletcher.

S’exprimant par vidéo sur I’m a Celebrity … The Daily Drop hier soir, elle a déclaré: « Dès que je serai à la maison, je vais juste avoir des tas de baisers et de câlins et me replonger dans la réalité.

« Et juste la normalité, la vie normale. C’est bizarre parce que nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde. »







Giovanna, qui dirige ‘Happy Mum Happy Baby: The Podcast’, a déclaré qu’elle pensait que ses petits seraient choqués par sa victoire.

Elle a dit: «Je peux juste imaginer leurs petits visages maintenant. J’imagine que les deux plus âgés sont restés debout et ont regardé. Ils ne vont pas le croire. Je peux déjà imaginer que des procès se déroulent chez moi. Nous allons nous inspirer d’eux et créer des jeux. S’ils ne l’ont pas déjà fait. Je peux imaginer des serpents fabriqués et de toutes sortes.

«Demain, revenons à tout ça en beauté. Donnez-lui quelques crises de colère et j’aimerais être de retour dans la vie de château.