I’m A Celebrity’s Queen of the Castle a partagé son plaisir en obtenant enfin son éclair au chocolat.

Giovanna Fletcher a glissé dans la délicieuse gâterie à la crème après une tâche qui l’a vue, elle et ses camarades de camp, refuser les gâteries par le toujours grognon Kiosk Cledwyn.

Partageant une photo d’elle-même en mangeant un sur Instagram, Gi a tagué tous ses nouveaux amis célèbres et a plaisanté: « En pensant à mes camarades de camp même en mangeant de la nourriture, nous n’avons pas gagné de Cledwyn. »

Le spectacle 2020 de I’m A Celeb était unique, passant dans un château gallois plutôt que dans la jungle australienne habituelle.

Et conformément au thème, les chefs de spectacle ont remplacé le kiosque habituel Kev par le Cledwyn moustachu.







(Image: mrsgifletcher / Instagram)



Ant et Dec ont été contraints de briser les espoirs des fans d’un retour pour Cledwyn lorsqu’ils ont annoncé qu’il s’agissait de sa dernière apparition lors de la finale.

Mais les espoirs ont depuis été ravivés après qu’un patron d’ITV a laissé entendre que l’émission pourrait revenir au Pays de Galles l’année prochaine.

Le producteur exécutif Richard Cowles a fait remarquer: « L’Australie a été la maison naturelle de I’m A Celebrity et la version galloise est née par nécessité plutôt que par choix, mais nous avons beaucoup appris et donc peut-être qu’il y a une incarnation britannique de la série.

« Nous examinerons ce que signifie être au Pays de Galles pour le format à venir. Est-ce quelque chose que nous voudrions refaire, ou voulons-nous retourner en Australie? »







(Image: Kieron McCarron / ITV / REX / Shutterstock)







(Image: Kieron McCarron / ITV / REX / Shutterstock)



Il a ajouté au magazine de l’industrie Broadcast: « Cela a été différent [type of show] parce que l’environnement est différent, mais il est absolument aussi bon que jamais en termes de ce que le public voit à l’écran. «

Gi, quant à lui, a eu une adorable réunion avec ses trois enfants, qu’elle partage avec son mari Tom Fletcher.

Tom et Gi partagent Buzz, six, Buddy, quatre et Max, deux.







(Image: Giovanna Fletcher / Instagram)







(Image: Giovanna Fletcher / Instagram)



Et malgré son passage réussi dans la série, ce n’était pas tout un sourire pour Mama Gi.

Des scènes émotionnelles l’ont vue pleurer après avoir manqué de gagner une friandise à la maison.

« Votre cœur vous fait mal et ensuite vous vous attachez à n’importe quoi », a-t-elle déclaré dans le Telegraph de l’émission.

«Que serait-il agréable d’entendre Tom et les garçons, juste une phrase? C’est une phrase et je vais faire comme si chaque phrase que quelqu’un reçoit vient des enfants et je vais les adopter comme si elles étaient à moi. «