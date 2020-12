Giovanna Fletcher et Tom Fletcher de son mari McFly ont marqué le jour de Noël avec une foule de célébrations chaleureuses aux côtés de leurs trois jeunes fils.

Je suis une célébrité … Sortez-moi d’ici! L’étonnante diffusion festive de la gagnante est bien loin du château glacial de Gwrych qu’elle a quitté trois semaines plus tôt.

La star de la télévision de 35 ans et son mari ont tout mis en œuvre pour que la famille passe une journée très spéciale avec Buzz, Buddy et Max, bien qu’ils soient coincés dans un verrouillage de niveau 4.

En plus d’ouvrir de nombreux cadeaux somptueux du Père Noël, la famille a passé un moment agréable à jouer avec des jouets et à grignoter des friandises de Noël.

S’adressant aux médias sociaux, l’heureux couple s’est retrouvé dans son pyjama de Noël assorti.

«Se heurter à Noël», Tom l’a légendé.











À Noël, il jetait un œil dans la cheminée pour chercher le Père Noël, des jeux sur la nouvelle Nintendo Switch des garçons et des chansons festives.

Ces dernières semaines, Giovanna et Tom se sont préparés pour la saison des fêtes et ont décoré leur maison avec de nombreuses décorations époustouflantes.

Bien que Tom ait admis qu’il avait rompu sa promesse de Noël à Gi en décorant avant son retour – à en juger par leurs étalages confortables depuis, Gi ne s’en souciait pas trop.

Giovanna était en fait stupéfaite de revenir de I’m A Celebrity dans une maison magnifiquement décorée, grâce à Tom et aux garçons.

La pièce maîtresse de la famille est un énorme arbre dans leur couloir qui est orné de nombreuses boules colorées ainsi que de lumières dorées scintillantes.

La fière maman a également récemment partagé une photo de la façade de leur maison qui présente une porte encadrée de boules encore plus colorées.





















Partageant une photo de son mari à l’époque, Giovanna n’avait que des éloges pour les efforts de décoration de Tom.

« Café du matin dans son endroit joyeux! Et oui, @tomfletcher avait posé toutes les décorations de Noël au moment de mon retour … rien d’étonnant car cet homme est un grand amoureux des fêtes. JE LES AIME !!! , » elle a écrit.

Il avait même accroché la couronne I’m A Celebrity de Giovanna au centre de la porte pour l’ajouter en guirlande aux décorations festives.

Bien que les décorations soient en place depuis plusieurs semaines, cela n’a pas empêché Giovanna de se sentir un peu stressée alors qu’elle tentait de mettre en place tous les plans de fête.





















« Comme la plupart des gens, je devenais peut-être un peu stressée à l’idée des achats de Noël cette année. Surtout parce que je n’en ai pas fait et que le temps me fuit », a-t-elle déclaré un peu plus d’une semaine avant Noël.

Malgré la panique de dernière minute, Giovanna a crédité Ocado de l’avoir aidée à faire le plein de toutes les fournitures indispensables ainsi que de cadeaux de Noël supplémentaires.

« Maintenant que c’est fait, je peux continuer à m’amuser avec les garçons, après tout – c’est ça Noël! » elle a écrit à côté du message.











Giovanna et Tom font partie des millions de familles qui ont été affectées par les dernières restrictions de niveau 4, ce qui signifie que leurs projets de Noël ont été lancés en l’air.

Malgré le récent revers, cela n’a pas empêché la famille d’embrasser pleinement la joie festive et de se réunir pour une journée magnifique.

