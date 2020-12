La gagnante de I’m A Celebrity, Giovanna Fletcher, a été photographiée allongée au lit avec ses fils alors qu’ils profitaient de leur première histoire ensemble depuis des semaines.

La maman blogueuse a retrouvé ses garçons Buddy, six ans, Buzz, Max, quatre ans et deux ans, après avoir quitté la maison en octobre pour s’isoler avant son passage de trois semaines au château.

Après une réunion émouvante, Giovanna a repris les tâches du coucher de son mari Tom, qui l’a cassée allongée dans son lit avec les garçons leur lisant une histoire.

Elle avait choisi le livre pour enfants de Mo Farah, Ready Steady Mo! en hommage à son ancienne camarade de camp.

Tom a posté la photo sur Instagram et a écrit: « Sa première histoire au coucher et @mrsgifletcher la garde dans la famille du château @gomofarah. »

Les fans ont été ravis par la jolie photo de famille et ont félicité Giovanna et Tom pour avoir partagé une photo aussi candide que l’un des garçons a été filmé en train de se cueillir le nez.

Beaucoup ont déclaré que cela résumait le portrait totalement honnête et naturel du couple en ligne.

Un autre a ajouté: « J’adore particulièrement Buddy se cueillir le nez. Garder la reine à sa place. »

Un troisième a commenté: « J’adore ça !!! Vous devez tous être si heureux. »

Le couple avait déjà partagé des photos adorables montrant le moment où Giovanna a été accueillie à la maison par les enfants.

Elle a été vue agenouillée sur le sol de la maison du couple alors qu’elle prenait les jeunes dans ses bras.

Giovanna a ajouté un doux message remerciant tous ses fans pour leur soutien.

Elle a écrit: «Mumma Gi ici et je suis ravie de dire que je suis à la maison avec mes garçons et Tom et que je profite de tous les baisers et câlins que j’ai manqués.







«Ils ont été extrêmement excités de me parler de tous les essais, de porter ma couronne (ils pensent qu’ils sont maintenant des princes et que nous emménageons dans le château), puis de me faire regarder leur nouvelle émission préférée … @imacelebrity

«Il y a trois semaines, je suis entré dans un château gallois et je suis directement dans les bras de 11 humains merveilleux pour ce qui m’a semblé être le voyage de camping le plus exaltant, hilarant et émotionnel de tous les temps.

« Sortir de votre zone de confort peut être une chose effrayante mais incroyable, et je suis tellement contente d’avoir entrepris cette aventure …

«Cela a été un tourbillon de 24 heures et je ne peux pas remercier assez tout le monde pour tout le soutien – que vous ayez regardé et ri (et pleuré) avec nous, commenté ou voté. Cela a été une explosion totale …

« Et enfin … @tomfletcher, je t’aime tellement. Merci pour ton amour et ton soutien sans fin. Grand amour, ta reine du château. »