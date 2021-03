Je suis une célébrité … La gagnante de Get Me Out Of Here, Giovanna Fletcher, a déclaré qu’elle serait surprise si elle avait un quatrième enfant.

S’étant fait la «maman» du camp du château, il n’est pas étonnant qu’elle soit une maman de trois enfants très occupée à la maison.

Giovanna élève ses fils Buzz, sept ans, Buddy, cinq ans et Max, deux ans, avec son mari musicien McFly, Tom Fletcher.

Même si elle ne serait pas surprise si Kate Middleton décide d’avoir un quatrième bébé, elle est convaincue que ce n’est pas quelque chose qu’elle prévoit pour sa propre vie.

La star du podcast s'est enthousiasmée de la chance et de la reconnaissance qu'elle avait en tant que mère de trois beaux garçons.







(Image: tomfletcher / Instagram)



Lorsqu’on lui a demandé si elle serait surprise si Kate avait un quatrième enfant, elle a écrit dans le OK! colonne: « Je serais surpris si j’en avais un quatrième! Je ne pense pas, non. Ne dites jamais jamais mais je me sens tellement chanceux et reconnaissant d’avoir les trois garçons. »

Elle a ajouté: « J’ai passé une grande partie de ma troisième grossesse à me demander si je tentais ma chance. J’étais inquiète de m’attendre à trop avoir un autre bébé. »

Bien qu’elle soit la seule femme de sa maison, Giovanna a déclaré qu’elle était «chanceuse» d’avoir ses trois fils avec son mari.

Elle a ajouté: « Je n'aspire pas à en avoir une autre à la maison. Si nous avions une fille, elle ferait toutes les choses que les garçons feraient de toute façon.







(Image: tomfletcher / Instagram)



«Quoi que vous obteniez en tant que parent, vous avez de la chance. Je suppose que vous devez vous demander ce que vous obtiendrez en ayant une fille et que pensez-vous que vous manquez en n’ayant pas cela.

L’histoire d’amour de Tom et Giovanna a été une histoire de contes de fées.

Ils étaient des amoureux d’enfance et restent plus amoureux que jamais.

En 2012, le couple s'est marié lors d'une magnifique cérémonie devant leurs amis et leur famille.









Tom donnant la sérénade à son épouse Giovanna dans son discours de mariage est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Tout le monde est tombé amoureux de Giovanna quand elle a joué dans I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here l’année dernière.

Pendant son passage au château, Gi a été ému lorsque Vernon Kay a parlé de renouveler ses vœux avec Tess Daly.

Cela l'a amenée à parler de ses propres plans pour renouveler ses vœux de mariage à Tom.







(Image: Instagram)



Le couple s’est promis de dire que je recommencerai quand ils ont atteint le cap des 10 ans de leur mariage.

Elle a déclaré à Steph’s Packed Lunch en février: « Nous étions en lune de miel … et nous avons dit alors, quand nous serons à 10 ans, revenons ici, recommençons et célébrons le fait que nous sommes arrivés à 10 ans.

«Ensuite, nos amis Emma et Matt Willis ont renouvelé leurs vœux il y a quelques années à 10 ans. À l’époque, je me disais ‘oh c’est beau n’est-ce pas?’»

Elle a ajouté: « Donc, ce serait une belle façon pour nous de nous reconnecter et de dire que vous savez quoi, par-dessus tout, tout cela existe à cause de vous et moi, alors répétons notre ‘I Dos’. »