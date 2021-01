Giovanna Fletcher a avoué qu’elle s’était punie pour être plus maigre.

Elle a gagné le soutien des gens en raison de sa nature maternelle et de son esprit bienveillant.

Et Gi, 35 ans, a admis qu’elle était dure avec elle-même quand elle était plus jeune, « punissant mon corps, étant maigre et me rendant plus petite ».

Je suis une célébrité … Sortez-moi de Voici la reine du château a parlé de sa relation dysfonctionnelle avec la nourriture.

En regardant en arrière, Gi a dit qu’elle se rendait compte qu’elle n’avait pas besoin de s’inquiéter quand elle voyait des photos de son jeune moi.







(Image: WireImage)



Elle a déclaré au magazine Fabulous: « Je regarde les photos maintenant et je pense: » De quoi étiez-vous inquiet? » Mais à l’époque, il s’agissait de punir mon corps, d’être maigre et de me rendre plus petit parce qu’alors je serais plus acceptable. «

Elle a poursuivi: « J’avais une relation dysfonctionnelle avec la nourriture – certainement la façon dont je voyais mon corps et la façon dont je le traitais en termes de nourriture était dysfonctionnelle. »

Gi a admis que ses problèmes remontaient à son enfance alors qu’elle se rappelait son malaise lors des voyages à la plage.







(Image: Joel Anderson / REX / Shutterstock)



Elle a ajouté: « Je me souviens avoir été sur la plage Frinton quand j’avais environ neuf ans et avoir vu des vergetures sur mes cuisses. J’étais toujours la plus tubeuse. Par rapport à mon frère et ma sœur qui étaient comme des bâtons, j’étais beaucoup plus courbée.

La star du podcast a été mariée à son mari vedette de McFly, Tom Fletcher.

Ils vivent heureux à la maison avec leurs trois fils Buzz, Buddy et Max.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Alors qu’elle participait à I’m A Celeb, Tom a tenu le fort à la maison avec les enfants.

Le chanteur a apporté son soutien à sa femme tout au long du parcours sur les réseaux sociaux.