La gagnante de I’m A Celebrity, Giovanna Fletcher, s’est engagée à organiser une « célébration convenable » avec Vernon Kay et Jordan North malgré le fait d’avoir raté la soirée de clôture.

L’émission s’est terminée hier soir avec la momie blogueuse, 35 ans, couronnée la toute première reine du château.

Habituellement, I’m A Celebrity organise une soirée de finissage fastueuse pour l’ensemble du casting en Australie après que les trois dernières stars aient quitté la jungle.

Cependant, ce ne devait pas être cette année, mais Giovanna a révélé qu’elle organisait sa propre fête privée avec Vernon et Jordan après la fin du spectacle.

S’exprimant sur le Daily Drop après sa grande victoire, elle a déclaré: « Heureusement, je suis vraiment ravie d’avoir Jordan et Vernon pour célébrer ce soir.

« Parce que ce sera charmant. Une vraie fête. »







(Image: Kieron McCarron / ITV / REX / Shutterstock)



Au cours de son entretien après sa victoire, elle a admis que la première chose qu’elle ferait à son retour à la maison serait d’embrasser et de câliner ses trois enfants.

Giovanna a déclaré: « Je peux juste imaginer leurs petits visages maintenant. J’imagine que les deux plus âgés sont restés debout et ont regardé. Ils ne vont pas le croire.

«Je peux déjà imaginer que les essais se déroulent à domicile. Nous allons nous en inspirer et inventer des matchs.







(Image: Kieron McCarron / ITV / REX / Shutterstock)



«S’ils ne l’ont pas déjà fait. Je peux imaginer que des serpents sont fabriqués et de toutes sortes.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui allait suivre, elle a dit: « Demain, reviens dans tout ça avec un bang. Donnez-lui quelques crises de colère et je souhaiterai être de retour dans la vie de château. »

Et de la façon dont elle va célébrer, elle a déclaré: « Dès que je serai à la maison, je vais juste avoir beaucoup de baisers et de câlins et me replonger dans la réalité

« Et juste la normalité, la vie normale. C’est bizarre parce que nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde. »

Giovanna a ajouté à propos de sa victoire: « Cela n’a pas coulé. Je ne pense pas que cela va couler avant un petit moment.

«C’est la chose la plus bizarre qui soit. Nous sommes dans un château depuis trois semaines et maintenant il y a des gens, j’ai une couronne sur la tête.

« Cela ne semble pas réel du tout. »