Giovanna Fletcher a divulgué ses plans somptueux pour avoir deux lunes de miel lorsqu’elle renouvelle ses vœux de mariage avec Tom.

Le couple a parlé de renouveler ses vœux après que Gi ait remporté la couronne du château I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here.

La reine du château Gi a été véritablement émue par l’histoire de Vernon Kay de renouveler ses vœux avec sa femme Tess Daly et a exprimé son intérêt à faire de même.

Maintenant, la mère a révélé que les tourtereaux avaient à cœur d’avoir deux lunes de miel.

Tout d’abord, ils prévoient d’aller à Jade Mountain à Sainte-Lucie en couple.







(Image: MIROIR QUOTIDIEN)



Ensuite, le duo prévoit d’emmener ses enfants à Disney World, en Floride, pour une merveilleuse deuxième lune de miel.

Elle a dit BONJOUR! magazine: « Nous aimerions faire un voyage à Jade Mountain à Sainte-Lucie rien que pour nous et aller à Disney World en Floride, qui était notre deuxième destination lune de miel, avec toute la famille. »

Gi et Tom sont les fiers parents de Max, Buzz et Buddy.







(Image: mrsgifletcher / Instagram)



Cependant, la star de télé-réalité a admis qu’avoir de jeunes enfants peut parfois être «implacable et intense».

Dans cet esprit, elle a déclaré que ce serait bien pour le couple d’avoir l’opportunité d’avoir deux types de lunes de miel différents.

Elle a ajouté: « Avoir de jeunes enfants est implacable et intense, donc ce serait bien d’avoir quelque chose qui soit centré sur nous. »







(Image: tomfletcher / Instagram)



Récemment, le couple a été chargé de scolariser leurs enfants à la maison.

Gi et Tom se sont mariés en 2012 et leur amour s’est épanoui depuis.

Le discours de mariage de Tom a réchauffé les cœurs du monde entier lorsqu’il est devenu viral après avoir été téléchargé sur YouTube.