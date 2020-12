Giovanna Fletcher a réussi au camp parce qu’elle «le fait pour toutes les mamans occupées» et pour montrer à quel point elles sont résilientes, selon son frère.

La star de TOWIE, Mario Falcone, a été ravie de la performance de Giovanna dans le camp I’m A Celebrity.

Il a déclaré au Mirror: «Elle fait incroyable, je suis tellement fier d’elle. Le Gi que tout le monde voit est le Gi que je connais – aimant, drôle, attentionné et chaleureux pour tous ceux qu’elle rencontre.

«Quand j’ai eu des problèmes de santé mentale dans le passé, elle était toujours là pour moi comme une épaule sur laquelle pleurer. C’est comme ça qu’elle est, elle veut toujours s’assurer que les autres sont heureux et qu’on s’occupe d’eux. C’est une maman brillante et tu peux vraiment le voir.

Interrogé sur la perspective qu’elle soit reine du château, Mario a déclaré: «À nos yeux, elle a déjà gagné mais je serais si heureux pour elle si elle était officiellement couronnée reine du château.

« Elle le fait pour toutes les mamans occupées et pour montrer à quel point elles sont résilientes. Elle est la seule femme qui reste et j’espère vraiment que les gens voteront pour elle. »

Tom Fletcher, qui est marié à Giovanna, dit qu’elle a troqué «une maison pleine de garçons pour un château plein de garçons» car elle est la dernière femme debout.

Il a dit de lui et de leurs trois fils: «Nous allons bien, maman nous manque évidemment, mais nous allons bien, très fiers. Je suppose qu’elle est un peu dans son élément, elle a troqué une maison pleine de garçons pour un château plein de garçons.

Elle va bien s’entendre, c’est ce à quoi elle est habituée.

Il a ajouté: «Regarder les garçons regarder leur mère est la chose la plus incroyable.

Ils sont tellement excités de la voir, ils adorent voir tout le monde se faire couvrir d’insectes. Du point de vue des enfants, c’est une émission tellement excitante et voir leur mère vivre ça, elle est leur héros maintenant, si elle ne l’était pas déjà. C’est incroyable. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait appris quelque chose sur sa femme qu’il ne savait pas auparavant, il a avoué: «Je ne savais pas que je n’étais pas son premier baiser – donc c’était un peu un choc, alors merci pour ce miel.

«Et grâce à Vernon, nous devons aussi renouveler nos vœux de mariage maintenant.»

Comme Mario, il a également loué la résilience de Giovanna, mais cela ne l’a pas surpris.

S’exprimant sur Daily Drop d’ITV Hub, Tom a déclaré: «Elle est coriace, il en faut beaucoup pour la faire craquer. Rien ne la stupéfie vraiment. Si j’étais dans le camp, elle est exactement le type de camarade de camp dont j’aurais besoin. La chanson qu’elle a choisie pour son article de luxe, elle essaie toujours de réunir un groupe et de soulever l’esprit de chacun.







« C’est incroyable de voir tout le monde découvrir ce que je sais déjà sur elle, à quel point elle est incroyable et gentille. C’est incroyable de voir ses camarades de camp et le reste du pays découvrir cela d’elle. C’est une personne incroyable. »

En la voyant pleurer lorsqu’elle a raté un message de chez elle, il a dit:

«De toute évidence, c’est déchirant de voir votre partenaire, la personne que vous aimez, bouleversé. C’est vraiment déchirant. Mais nous ne faisons que l’encourager. Je me suis assis et j’ai regardé ça avec notre fils aîné Buzz et nous l’avons tous les deux encouragée et la revoyions heureuse. Shane a partagé son chocolat avec elle et le chocolat la rend heureuse, alors je savais qu’elle serait heureuse après ça.