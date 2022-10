Giovani van Bronckhorst: les Rangers doivent rebondir après l’humiliation de Liverpool à Mothewell | Nouvelles du football

Giovani van Bronckhorst a mis au défi les Rangers de renforcer leur candidature pour le titre de Premiership écossaise à Motherwell alors qu’ils cherchent à répondre à leur sortie humiliante de la Ligue des champions en milieu de semaine.

Les Rangers se rendent à Fir Park dimanche – en direct sur Ciel Sports Football – à la recherche d’une réaction après leur mutilation démoralisante 7-1 aux mains de Liverpool tout en maintenant la pression sur le Celtic en haut du tableau.

“Cela a été très difficile, ce fut une lourde défaite qui a été un coup dur pour nous”, a déclaré Van Bronckhorst à Sky Sports News. “Dans le football, vous devez toujours vous assurer d’être là le prochain match, et pour nous, il est très important de continuer à gagner en championnat, et cela commence demain contre Motherwell.

“Nous devons [bounce back]. Nous avons toujours fait cela après la Ligue des champions, revenir à la ligue pour gagner les matchs et nous assurer que nous continuons et continuons à gagner, car c’est ce que nous voulons.

“Il y a un gros prix à décerner au bout du chemin et c’est” champions d’Ecosse “. C’est notre objectif principal et c’est ce que nous devons faire demain, continuer la forme que nous avons dans la ligue et obtenir les trois points.”

Goldson absent jusqu’après la Coupe du monde

Connor Goldson a subi une blessure musculaire à long terme lors de la défaite de mercredi en Ligue des champions face à Liverpool





Les Rangers devront rebondir sans le pivot défensif Connor Goldson, qui, selon Van Bronckhorst, est sorti avec une blessure musculaire à long terme. Le patron des Rangers a mis au défi les collègues défensifs de Goldson de combler le vide laissé par son absence.

Lorsqu’on lui a demandé si la blessure de Goldson l’exclurait jusqu’après la Coupe du monde, Van Bronckhorst a répondu : “Oui. Il a un problème musculaire à la cuisse, il sera absent pendant quelques mois, je ne sais pas exactement combien de temps mais c’est long.” – blessure à terme.

“C’est un coup dur. Je pense qu’il n’a manqué aucun match depuis que je suis venu ici, seulement quand nous l’avons reposé. C’est un joueur qui a été dans l’équipe, dans l’équipe alors que je suis ici depuis très longtemps. rôle influent

“J’étais heureux qu’il ait signé et vous pouvez voir les performances qu’il a pour son équipe, sa présence vocale dans le dos. Vous avez pu voir quand il a quitté le terrain mercredi, nous avons dû communiquer davantage. D’autres joueurs doivent intervenir et prendre ce rôle.”

Kris Boyd subit les hauts et les bas du football après que les Rangers aient pris les devants, puis a perdu 7-1 contre Liverpool, y compris un triplé de six minutes de Mohamed Salah



Il y a eu des nouvelles positives sur le front des blessures pour les Rangers, avec Van Bronckhorst révélant que Ben Davies devrait être en forme pour le match de dimanche avec Motherwell et l’attaquant Kemar Roofe susceptible de revenir lors du match nul de la Coupe d’Écosse en milieu de semaine contre Dundee.

Lorsqu’on lui a demandé si Davies serait disponible, Van Bronckhorst a répondu : “On dirait qu’il a eu un coup, mais je pense qu’il ira bien pour dimanche.

“Kemar est assez proche; il s’entraîne avec la première équipe depuis quelques semaines et nous le verrons probablement jouer dans le match de coupe au cours de la semaine.”

Faits saillants du choc de la Premiership écossaise entre les Rangers et St Mirren



Les Rangers ont gagné 6-1 et 3-1 lors de leurs déplacements à Fir Park la saison dernière, mais deux matchs nuls à domicile contre les Steelmen ont laissé Van Bronckhorst méfiant quant à la menace que l’équipe de Steven Hammell peut représenter.

“Nous avons déjà joué là-bas”, a-t-il ajouté. “C’est une équipe qui peut très bien jouer. Nous avons perdu des points contre eux l’année dernière à domicile, c’est donc une équipe qui est très forte défensivement et qui a de la menace à l’avenir.

“Ils ont un très gros objectif avec des coureurs du milieu de terrain et des ailiers très rapides. Nous devons être préparés.

“Nous aurons la majeure partie du ballon pendant le match car nous dominons toujours la possession, mais nous devons créer des occasions et marquer des buts et c’est ce que nous avons très bien fait lors des derniers matchs de championnat.”