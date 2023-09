Giorgio Napolitano, ancien président italien et premier ex-communiste à ce poste, est décédé à 98 ans

ROME (AP) — Giorgio Napolitano, le premier ancien communiste à accéder à la présidence italienne et la première personne à être élue deux fois à ce poste essentiellement cérémoniel, est décédé vendredi, a annoncé le palais présidentiel. Il avait 98 ans.

Un communiqué publié vendredi soir par le palais présidentiel a confirmé les informations des médias italiens faisant état du décès de Napolitano, qui souffrait depuis des semaines dans un hôpital de Rome.

L’actuel président, Sergio Mattarella, a salué dans un message son prédécesseur à la tête de l’État, affirmant que la vie de Napolitano « reflétait une grande partie de l’histoire (de l’Italie) de la seconde moitié du XXe siècle, avec ses drames, sa complexité, ses objectifs. , ses espoirs.

En tant que membre éminent de ce qui a longtemps été le plus grand parti communiste d’Occident, Napolitano avait défendu des positions qui s’écartaient souvent de l’orthodoxie du parti. Il cherchait à dialoguer avec les socialistes italiens et européens pour mettre fin à l’isolement de son parti, et il fut l’un des premiers partisans de l’intégration européenne.

Le quotidien turinois La Stampa a écrit un jour à propos de Napolitano : « Il était le communiste le moins communiste que le parti ait jamais enrôlé. »

Dans un télégramme de condoléances adressé à la veuve de Napolitano, Clio, le pape François a déclaré que le défunt président « a fait preuve de grands dons intellectuels et d’une passion sincère pour la vie politique italienne ainsi que d’un vif intérêt pour le sort des nations ».

Le pontife, qui est en pèlerinage en France, a souligné qu’il a eu des rencontres personnelles avec Napolitano, « au cours desquelles j’ai apprécié son humanité et sa vision à long terme pour assumer avec rectitude des choix importants, surtout dans les moments délicats pour la vie du pays ». »

Lors de la première guerre du Golfe, Napolitano a rompu avec la position du leader du Parti communiste italien pour s’opposer au retrait du petit contingent italien.

Cela équivalait à une évolution radicale pour un homme politique communiste qui, au moment de l’invasion soviétique de la Hongrie en 1956, avait salué la répression comme étant nécessaire. En fin de compte, sa réputation politique a été façonnée par ses opinions réformistes.

Un ancien ambassadeur des États-Unis en Italie, Richard Gardner, dans des commentaires à l’AP en 2006, lorsque Napolitano a été élu pour la première fois à la tête de l’État, l’a qualifié de « véritable croyant en la démocratie, d’ami des États-Unis ». En tant qu’ambassadeur, Gardner avait aidé à organiser des réunions secrètes avec Napolitano à une époque où toute réunion publique aurait été considérée comme embarrassante pour les communistes italiens ainsi que pour les politiciens américains.

Après la chute du mur de Berlin en 1989, Napolitano était l’un des plus fervents partisans de la voie réformatrice de son parti, qui conduirait finalement à changer de nom et à abandonner le symbole de la faucille et du marteau.

La première ministre Giorgia Meloni, dont le parti d’extrême droite se situe à l’opposé du spectre politique du défunt président, a exprimé ses condoléances au nom de son gouvernement.

Comme beaucoup d’autres futurs hommes politiques de sa génération, Napolitano s’est battu contre les fascistes italiens et les occupants nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la guerre, il rejoint le Parti communiste et, en 1953, il est élu au Parlement, poste qu’il occupera pendant 10 législatures consécutives.

En 1989, il se rend aux États-Unis avec le secrétaire du parti pour la toute première visite d’un dirigeant communiste italien.

Même si le rôle présidentiel est essentiellement cérémonial, le chef de l’État peut renvoyer le Parlement plus tôt que son mandat normal de cinq ans en cas de querelles désespérées, un phénomène qui n’est pas rare dans la longue histoire de gouvernements éphémères de l’Italie.

Le président fait également appel à quelqu’un pour tenter de former un nouveau gouvernement et peut rejeter certains choix du Cabinet du Premier ministre ou refuser de signer une loi afin d’encourager le Parlement à améliorer une loi.

Censé être au-dessus de la mêlée politique, le président italien peut également servir de sorte de boussole morale pour le pays et de gardien des valeurs énoncées dans la Constitution italienne d’après-guerre.

Au cours de sa longue carrière, Napolitano a également été président de la Chambre basse des députés du Parlement et député pendant cinq ans au Parlement européen.

En 2005, son prédécesseur au palais présidentiel du Quirinal, Carlo Azeglio Ciampi, lui a décerné l’un des plus grands honneurs italiens, le faisant sénateur à vie.

Un an plus tard, le Parlement le nommerait président de l’Italie, premier ancien communiste – et jusqu’à présent le seul – à occuper le poste de chef de l’État, gardien de la Constitution italienne.

Les admirateurs ont loué l’attitude équilibrée et les manières courtoises de Napolitano. Il était parfois surnommé « le roi Giorgio ». Mais les critiques ont souligné ce qu’ils considèrent comme une prudence excessive.

Pourtant, lorsqu’à la fin de son premier mandat de sept ans à la tête de l’État, les législateurs en conflit ne parvinrent pas à parvenir à un consensus sur son successeur, il rompit avec la tradition et accepta d’être élu pour un second mandat – à condition qu’il le fasse. Je ne purgerai pas une peine complète en raison de l’âge avancé. Il avait alors 80 ans.

