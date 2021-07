Giorgio Chiellini s’emparant de Bukayo Saka déclenche le Meme Fest sur Twitter

L’Italie a battu l’Angleterre 3-2 aux tirs au but pour remporter le titre de l’Euro 2020 à Wembley lundi. Domenico Berardi, Leonardo Bonucci et Federico Bernardeschi ont marqué pour l’Italie lors des tirs au but pour les amener sur la ligne de la victoire. Bien que les fans anglais soient dévastés par le fait que le trophée ne « rentre pas à la maison », ils étaient particulièrement furieux contre le capitaine italien Giorgio Chiellini pour ce qu’ils ont décrit comme « la faute la plus cynique de l’histoire » lorsqu’il a commis une faute sur l’Anglais Bukayo Saka pendant le match.

C’était vers la fin des 90+ 6 minutes de temps additionnel. Saka a pincé devant le défenseur italien et était sur le point de s’échapper avec le ballon lorsque Chiellini a tiré Saka par le col de son maillot. Saka était à terre et l’arbitre a rapidement montré le carton jaune. Cependant, un carton jaune n’a pas suffi aux supporters anglais, qui voulaient que le défenseur de la Juventus soit expulsé.

Au milieu de la fureur, les internautes ont rejoint la fête et ont proposé des mèmes hilarants pour la faute.

Suite à la faute, Chiellini avait effrontément offert sa main à Saka. Bien que le jeune ait refusé la main, ils se sont embrassés plus tard.

