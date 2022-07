Giorgio Chiellini exhorte la Juventus à déménager pour la star de Chelsea

L’icône de la Juventus Giorgio Chiellini a, vendredi, conseillé à son ancien club de se tourner vers un membre clé des rangs offensifs des géants de la Premier League, Chelsea.

Le joueur en question ? Christian Pulicic.

Pour ceux qui ne le savent pas, ces dernières semaines, Pulisic a été régulièrement lié à un déménagement à Turin, pour rejoindre la Juve de Massimiliano Allegri avant la nouvelle campagne.

Cela vient au milieu de la suggestion que la vedette unique du Borussia Dortmund pourrait être utilisée comme poids dans un accord cash plus joueur pour la cible de Chelsea Matthijs de Ligt.

Les négociations Matthijs de Ligt de Chelsea progressent Le club est prêt à permettre à Christian Pulisic ou Timo Werner d’aller dans la direction opposée pendant que les pourparlers se poursuivent sur le retour de Nathan Ake / @matt_law_dt rapports https://t.co/hqbzcEGNUT — Telegraph Football (@TeleFootball) 30 juin 2022

Jusqu’à présent, on ne sait pas à quel point le conseil d’administration du stade Allianz a été réceptif à une telle perspective, au milieu des suggestions selon lesquelles les Bianconeri préféreraient sanctionner un accord en espèces en cas de départ de De Ligt.

Giorgio Chiellini est une personne ayant des liens de longue date avec la Juventus qui est d’avis que Pulisic serait un excellent ajout aux rangs de la Vieille Dame.

L’international italien Chiellini a bien sûr clôturé le chapitre légendaire de sa carrière à la Juve cet été, depuis qu’il s’est associé à l’équipe MLS du Los Angeles FC en tant qu’agent libre.

S’exprimant dans une interview avec ESPNle défenseur vétéran était donc sans surprise attiré par la perspective de l’un des membres vedettes de la configuration internationale des États-Unis – Pulisic – de rejoindre son ancien club.

Et Chiellini est apparu pleinement derrière l’idée, en expliquant :

“Pulisic est très bon, je pense, quand il part de côté et rentre à l’intérieur, et avec la blessure de Chiesa – il [will] sûrement encore revenir, mais pas avant septembre, et dans les premiers mois, il peut sûrement jouer à tous les matchs.

Il a continué:

“Avec le [arrival] d’Angel Di Maria, Pulisic pourrait être le fantastique troisième ailier de la Juventus. Il s’est amélioré d’année en année, il a fait une saison fantastique à Chelsea.

