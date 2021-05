Giorgio Chiellini de la Juventus pourrait faire bouger la MLS

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Chiellini de la Juve pourrait faire bouger la MLS

Giorgio Chiellini est un joueur de la Juventus depuis son arrivée de la Fiorentina en 2005, mais Calciomercato rapporte que le grand italien est sur le radar des clubs de la Major League Soccer.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Le contrat de l’arrière central se termine en juin et il est allégué que la Juventus n’a pas encore proposé de prolonger l’accord de 36 ans.

2 Liés

Cette décision vient avec les goûts du directeur du football Fabio Paratici dans l’espoir de rajeunir l’équipe, après une saison décevante au cours de laquelle la Juve a vu sa séquence de neuf saisons de titre de Serie A stoppée par Internazionale.

Cela laissera Chiellini partir gratuitement en été, avec MLS l’une de ses destinations possibles, alors qu’il y a aussi un intérêt du Moyen-Orient.

Jusqu’à présent cette saison, Chiellini a disputé 21 matchs toutes compétitions confondues avec la Juventus, dont 14 en Serie A.

Ayant surmonté différentes blessures, le défenseur se sent prêt à jouer au moins une saison de plus au plus haut niveau avec la bonne rotation.

Chiellini, qui a souvent été capitaine de la Juventus sa saison, espère également rejoindre la direction lorsqu’il prendra finalement sa retraite.

PAPIER GOSSIP

– Weston McKennie a tellement impressionné à la Juventus depuis leur arrivée sur un prêt initial de Schalke 04, que les géants de la Serie A ont signé définitivement la star américaine. Cependant, selon Calciomercato, le jeune homme de 22 ans pourrait être autorisé à partir cet été si la bonne offre lui parvient. Bien qu’ils ne cherchent pas activement à le décharger, la Juventus envisagera toute offre équivalant à 30 millions d’euros avec une multitude de clubs de Premier League à l’affût.

– Selon sport, Barcelone paria Miralem Pjanic pourrait avoir une issue, car Chelsea et l’Inter Milan sont tous deux intéressés par la signature du Bosniaque cet été. Cela vient avec le manager de Barcelone, Ronald Koeman, voyant Frenkie de Jong et Sergio Busquets comme ses principaux milieux de terrain, avec Ilaix Moriba et Sergi Roberto également devant Pjanic, 31 ans, dans l’ordre hiérarchique.

– L’intérêt de Manchester City pour le talisman d’Aston Villa Jack Grealish a été bien documenté, mais Insider du football suggèrent qu’ils pourraient choisir l’Anglais et un meilleur attaquant s’ils remportent la Ligue des champions. Les réglementations du fair-play financier pourraient rendre difficile pour eux de choisir le joueur de 25 ans, mais les avantages financiers de gagner la plus grande compétition de clubs d’Europe pourraient rendre cela possible.

– Alors qu’il était auparavant prévu que Justin Kluivert reviendrait à l’AS Roma à l’expiration de son prêt au RB Leipzig, Botteur a suggéré qu’il pourrait maintenant y avoir un changement de plan. En effet, on pense que le Néerlandais pourrait être le type de joueur parfait pour convenir au style du nouvel entraîneur Jesse Marsch, ce qui signifie qu’un mouvement permanent pourrait être effectué. Un accord pour le joueur de 22 ans devrait être d’environ 12 millions d’euros.

– Chelsea envisage de décharger les arrières gauches Marcos Alonso et Emerson Palmieri en été, car ils cherchent à lever des fonds supplémentaires pour leur activité de transfert, comme suggéré par But. Le duo a du mal à conserver sa place devant Ben Chilwell depuis son arrivée de Leicester City, Emerson étant souvent lié à un transfert à l’Inter Milan ces derniers mois.

– Barcelone envisage d’envoyer un ailier portugais Francisco Trincao en prêt pendant l’été pour lui donner plus de temps de jeu, rapporte Calciomercato. Il est suggéré que cela soit considéré comme une grande opportunité pour l’AC Milan, qui surveille également le Real Madrid Lucas Vazquez, tandis que les Roms manifestent également un intérêt pour Trincao.