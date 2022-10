Giorgia Meloni, le nouveau Premier ministre italien, dit qu’il n’a aucune sympathie pour le fascisme

ROME – Lors d’un discours d’ouverture au Parlement mardi, la nouvelle Première ministre italienne Giorgia Meloni a déclaré qu’elle résisterait au «chantage» russe et s’abstiendrait de saboter l’intégration européenne, alors qu’elle tentait de faire valoir que son gouvernement ne serait pas une source de l’anxiété en occident.

L’ascension de Meloni en tant que dirigeante suprême de l’Italie a attiré l’attention du monde en raison de ses opinions culturelles chrétiennes dures et des liens de son parti avec les mouvements post-fascistes antérieurs. Mais dans son discours, Meloni n’a presque fait aucune mention des problèmes sociaux, à part suggérer que les libertés individuelles, y compris sur l’avortement, ne seraient pas réduites. Elle a remercié son prédécesseur, le centriste Mario Draghi, et a noté – dans un exemple qui contraste avec la politique américaine et britannique, ces derniers temps – le changement « serein » du pouvoir.