Giorgia Meloni et les Frères d’extrême droite d’Italie en tête des votes

Les Italiens sont en passe d’élire la première femme Premier ministre du pays et le premier gouvernement dirigé par l’extrême droite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le parti Fratelli d’Italia (Frères d’Italie) de Giorgia Meloni devrait recueillir 22,5% à 26,5% des voix, selon un sondage à la sortie des urnes tard dimanche soir. Le parti fait partie d’une large coalition de droite avec la Lega, dirigée par Matteo Salvini, Forza Italia de Silvio Berlusconi et un partenaire de coalition plus mineur, Noi Moderati.

Cette alliance devrait recueillir 41% à 45% des voix, selon les sondages à la sortie des urnes, suffisamment pour obtenir une majorité parlementaire avec le bloc de centre-gauche sur 22,5% à 26,5%. Les premières projections des résultats réels des élections sont attendues lundi matin.

Atteindre un consensus politique et cimenter une coalition pourrait prendre des semaines et un nouveau gouvernement pourrait n’arriver au pouvoir qu’en octobre. Mais le vote pourrait marquer un grand changement politique pour un pays européen pivot aux prises avec une instabilité économique et politique persistante.

Le parti Meloni’s Brothers of Italy a été créé en 2012, mais a ses racines dans le mouvement néo-fasciste italien du XXe siècle qui a émergé après la mort du leader fasciste Benito Mussolini en 1945. Un discours de 2019 de Meloni l’a aidée à devenir un nom familier lorsqu’un DJ sans méfiance a remixé ses paroles (“Je suis Giorgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis chrétienne”) dans un morceau de musique de danse, qui est devenu viral.

Après avoir remporté 4 % des voix lors des élections de 2018, les Frères d’Italie et Meloni ont utilisé leur opposition pour se lancer dans le courant dominant. Meloni a pris de grandes mesures pour faire appel à une majorité de centre-droit plus modérée dans la société italienne et prétend avoir débarrassé son parti des éléments fascistes.

Le titulaire Mario Draghi, un technocrate très apprécié qui a été chassé par des luttes intestines en juillet, est toujours au pouvoir dans un rôle de gardien. Les élections anticipées de dimanche dans la troisième économie de l’UE surviennent six mois avant leur tenue.