Giorgia Meloni doit prêter serment en tant que Premier ministre italien. Certains craignent le virage à droite qu’elle a promis de prendre

Rome

CNN

—



Giorgia Meloni, la dirigeante d’extrême droite qui doit prêter serment en tant que première femme Premier ministre d’Italie, a remporté les élections grâce à une campagne construite autour d’une promesse de bloquer les navires de migrants et de soutenir les «valeurs familiales» traditionnelles et les thèmes anti-LGBTQ.

Elle dirige une alliance de partis d’extrême droite et de centre droit, dont ses propres Frères d’Italie en tête, et est sur le point de former le gouvernement le plus à droite que l’Italie ait connu depuis des décennies.

La victoire de Meloni aux élections législatives du mois dernier suggère que l’attrait du nationalisme reste intact en Italie – mais son vœu de prendre le pays dans un virage à droite laisse encore beaucoup de personnes incertaines de ce qui se passera ensuite.

Le nouveau gouvernement est composé d’une coalition avec deux autres dirigeants de droite. L’un est Matteo Salvini, un ancien ministre de l’Intérieur devenu le chouchou de la droite dure en 2018 lorsqu’il a transformé son parti, la Ligue, autrefois parti sécessionniste du Nord, en une force nationaliste.

L’autre est Silvio Berlusconi, l’ancien Premier ministre italien de centre-droit dont on se souvient beaucoup pour ses scandales sexuels “bunga bunga” avec de jeunes femmes. Les deux hommes ont précédemment exprimé publiquement leur admiration pour le président russe Vladimir Poutine, ce qui a suscité des questions sur l’approche de la coalition vis-à-vis de la Russie.

Et juste cette semaine – quelques jours avant le début des consultations sur la formation du gouvernement – ​​un enregistrement audio secret a été diffusé dans lequel Berlusconi semblait rejeter la responsabilité de l’invasion de l’Ukraine par Poutine sur la porte de Kyiv et se vantait d’avoir rétabli des relations avec le dirigeant russe.

“J’ai renoué un peu avec le président Poutine, pas mal, dans le sens où pour mon anniversaire, il m’a offert 20 bouteilles de vodka et une lettre très douce, et j’ai répondu en lui donnant des bouteilles de Lambrusco”, a déclaré Berlusconi dans le clip. , publié mardi par l’agence de presse italienne LaPresse. Le milliardaire et magnat des médias de 86 ans s’entretenait alors avec des membres du parti Forza Italia.

Un porte-parole du parti a nié que Berlusconi était en contact avec Poutine, affirmant qu’il avait raconté aux parlementaires “une vieille histoire faisant référence à un épisode il y a de nombreuses années”. Berlusconi a défendu ses propos dans une interview au journal italien Corriere della Sera jeudi, affirmant qu’ils avaient été sortis de leur contexte.

Au milieu des réactions négatives suscitées par les commentaires, Meloni, qui a été un fervent partisan de l’Ukraine alors qu’elle lutte contre l’invasion de Moscou, a cherché à clarifier où elle et la coalition se tiendraient une fois au pouvoir.

« J’ai été et je serai toujours clair, j’ai l’intention de diriger un gouvernement avec une politique étrangère claire et sans équivoque. L’Italie fait pleinement partie de l’Europe et de l’Alliance atlantique. Quiconque n’est pas d’accord avec cette pierre angulaire ne pourra pas faire partie du gouvernement, au prix de ne pas être un gouvernement. Avec nous au pouvoir, l’Italie ne sera jamais le maillon faible de l’Occident », a-t-elle déclaré.

Néanmoins, les libéraux en Italie et dans l’Union européenne craignent ce que le virage à droite promis pourrait signifier pour le pays et son avenir – tandis que les électeurs conservateurs estiment que seul un politicien au bras fort, comme Meloni, peut sortir le pays de la crise dans un contexte d’énergie croissante. les coûts et le chômage élevé des jeunes.

“Meloni n’exprime pas les choix de vote des électeurs de droite radicale, car nous avons des données qui montrent qu’elle a été votée principalement par le centre-droit”, a déclaré à CNN le professeur de sciences politiques Lorenzo De Sio de l’Université Luiss Guido Carli.

« Je dirais que la devise de Meloni est d’être une sorte de nouveau conservateur, c’est-à-dire le conservatisme du XXIe siècle. Elle pourrait avoir un lien lointain avec l’héritage post-fasciste, mais ce n’est clairement pas le cœur de sa plate-forme politique maintenant.

Meloni a grandi dans le quartier ouvrier romain de Garbatella, une partie historiquement à gauche du sud de Rome qui a été construite pendant la dictature fasciste de Benito Mussolini. Elle a fait ses débuts politiques dans le mouvement Youth Front, une organisation politique aux racines fascistes.

Elle a ensuite créé son propre parti politique, Frères d’Italie, qui en seulement quatre ans est passé de 4% des voix à 26% lors des élections du mois dernier. Bien que cela ne représente pas la majorité des Italiens, grâce à son partenariat avec Forza Italia de Berlusconi et la Ligue de Salvini, la coalition a suffisamment de sièges au parlement pour gouverner le pays.

De retour dans le quartier de Garbatella, parmi les stands de fruits et légumes où Meloni se rendait avec sa mère, certains habitants se souviennent d’elle comme une enfant, bien avant qu’elle n’embrasse la politique. Les opinions sur ce qu’elle sera en tant que leader varient considérablement.

« Je la connais très bien. Je la connaissais depuis qu’elle était petite », a déclaré Aldo, un vendeur de fruits et légumes de Garbatella qui tient son stand de marché depuis des décennies. « Sa mère venait faire ses courses ici. Elle avait toujours un livre à la main pour étudier. Si elle avance comme elle le faisait quand elle était petite, elle sera forte.

Il a ajouté: «Vous devez avoir un poing fort. Période. Vous comprenez? C’est comme ça qu’on avance. Sinon l’Italie, kapoof, ça s’en va !

Juste en face du marché, Gloria, qui est née et a grandi à Garbatella et aide son fils à son stand de nourriture romaine, a des points de vue très différents.

“Ce qu’elle a dit jusqu’à présent me terrifie”, a-t-elle déclaré à CNN.

«Il y a beaucoup de gens qui se connectent à ce genre d’idéaux conservateurs parce qu’ils sont racistes, parce qu’ils ne sont pas progressistes. J’ai trois enfants et je me demande si ma fille aura la liberté de se faire avorter si elle le souhaite, d’être lesbienne ?

Meloni a cherché ces derniers temps à éloigner son parti de ses racines néo-fascistes. Ses propositions politiques ont également évolué au fil du temps, notamment en revenant sur certaines de ses idées les plus anti-UE.

En 2014, elle a dit : “L’Italie doit quitter l’euro !” et a appelé le Congrès à révoquer les sanctions contre la Russie. Maintenant, selon son projet de plan de gouvernement et ses derniers commentaires, elle souhaite que l’Italie soit un “protagoniste au sein de l’Europe”.

Emiliano, un local qui faisait ses courses au marché de Garbatella, a déclaré qu’il n’avait pas pris la peine de voter lors des dernières élections. « Ni la gauche ni la droite ne méritent un vote. Avant, les politiciens mangeaient mais nous mangions aussi. Maintenant, seuls eux mangent », a-t-il déclaré.

Avec la montée en flèche du coût de l’énergie, le risque pour les entreprises et les ménages italiens est élevé. Selon la Coldiretti, la plus grande association de l’aide agricole en Italie.

Selon un récent rapport de Coldiretti, la hausse des coûts de production a contraint de nombreuses petites entreprises agricoles à fermer pour la saison parce qu’elles ne peuvent pas faire face.

Sabina Petrucci gère l’entreprise familiale d’huile d’olive, Olio Petrucci, et est également membre du Conseil européen des jeunes travailleurs agricoles de Coldiretti. Elle a bon espoir et pense que la seule façon de résoudre les problèmes actuels est de passer par un leadership politique fort.

“Nous avons besoin d’un gouvernement très concret qui nous aide avec les coûts énergétiques et aussi pour obtenir l’aide financière et l’aide financière dont nous pourrions avoir besoin à l’avenir”, a déclaré Petrucci. “Beaucoup de producteurs de la région arrêtent leur production, ils ont vraiment peur de l’augmentation des coûts.”

Elle décrit la hausse des coûts de l’énergie comme “la principale menace pour nous”, ajoutant : “Nous avons ouvert notre usine, mais les coûts de production ont augmenté tout au long de l’été”.

L’Italie a la troisième population la plus âgée du monde, mais Meloni et son parti ont travaillé pour se connecter avec la jeunesse italienne, la prochaine génération d’électeurs. Elle-même s’engage en politique à 15 ans, après s’être inscrite au Front de la jeunesse, l’aile jeunesse du Mouvement social italien (MSI), parti créé par Giorgio Almirante, qui fut ministre dans le gouvernement du dictateur fasciste Benito Mussolini.

Francesco Todde est un leader du mouvement national de la jeunesse, un mouvement politique mis en place par le parti Meloni’s Brothers of Italy en 2014 pour se connecter avec une jeune génération d’Italiens politiquement intéressés qui ont été frustrés par le statu quo politique.

“Giorgia Meloni vient d’un parcours de jeunesse politique, elle a donc toujours prêté beaucoup d’attention à la jeunesse et a fait des réformes pour la jeunesse. Au début de sa carrière politique, elle était ministre de la Jeunesse », a-t-il déclaré à CNN.

Elisa Segnini Bocchia, une autre membre engagée du Mouvement national de la jeunesse, répond aux raisons pour lesquelles certains associent rapidement ce mouvement au fascisme : « Notre passé n’est pas notre avenir. Donc, nous ne regardons pas le passé. Nous cherchons le nouvel avenir.