Giorgia Meloni a résisté à la tempête électorale – mais quelle est la première de sa liste de choses à faire ? | Nouvelles du monde

Giorgia Meloni a réalisé son ambition en menant son parti à la victoire aux élections législatives.

Elle a formé une coalition et, à moins d’un ouragan constitutionnel assez extraordinaire, sera nommé prochain Premier ministre italien.

Mais alors quoi ? Voici quelques choses qu’elle voudra faire bientôt.

Réduire les impôts des familles et des entreprises

Il s’agissait d’une promesse essentielle – et très populaire – faite par Mme Meloni et on voit mal comment elle peut revenir dessus. Le problème, c’est que les réductions d’impôts coûtent de l’argent aux gouvernements. Et ItalieLa dette nationale est déjà douloureusement élevée. Elle pourrait décider de réduire les dépenses de sécurité sociale, mais cela serait également difficile à justifier en période de flambée de l’inflation. Ce qui nous amène à…

Faire face à la crise du coût de la vie

Chaque politicien prétend maintenant avoir la solution, mais nous devrons voir exactement ce que c’est. Il y a des promesses sur la réduction des taxes sur l’énergie et aussi sur la diversification des infrastructures italiennes afin qu’elle s’éloigne de la dépendance au gaz russe. Cela comprendra une plus grande utilisation des énergies renouvelables et, éventuellement, de l’énergie nucléaire. Mais Mme Meloni devra proposer des idées concrètes, plutôt que de vagues aspirations.

Lire la suite:

Qui est Giorgia Meloni ?

L’Italie se déplacera vers la droite, la question est de savoir jusqu’où

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:05

Qui est Giorgia Meloni ?



Faire sa marque en Europe

Mme Meloni est, par nature, eurosceptique, mais je ne vois aucune chance qu’elle pousse l’Italie à quitter l’UE. Ce qu’elle voudra, c’est une UE “plus politique et moins bureaucratique” qui se lie moins les mains, notamment sur les plans économiques. Elle pourrait bien vouloir augmenter la dette, ce que Bruxelles n’aimera pas. Elle critiquera cela comme une ingérence inutile. Elle tiendra également à ce que l’UE promeuve sa propre marque de conservatisme social basée sur les soi-disant valeurs chrétiennes et classiques.

Image:

Giorgia Meloni pendant la campagne électorale



Être un acteur fort de la politique étrangère

Mme Meloni est claire sur le fait qu’elle maintiendra le ferme soutien à l’Ukraine qui a été établi par son prédécesseur, Mario Draghi. Cela pourrait déclencher une dispute avec ses partenaires de la coalition, notamment Silvio Berlusconi, ami de Poutine, mais je doute vraiment qu’elle cligne des yeux. Ce qu’elle fera, c’est rechercher des liens plus étroits avec des dirigeants partageant les mêmes idées dans le monde entier. Elle a déjà des alliés politiques en Hongrie, en Pologne, en République tchèque et aux États-Unis. Elle voudra étendre ce réseau – Liz Truss peut s’attendre à un appel (et oui, Mme Meloni parle bien l’anglais).

Image:

Mme Meloni prend la parole lors d’un rassemblement de la Ligue du Nord à Bologne, dans le centre de l’Italie, en 2015



Élaborez un plan de migration qui fonctionne

Comme beaucoup d’autres politiciens, Giorgia Meloni a découvert qu’une rhétorique forte et implacable sur les périls de l’immigration – et en particulier de l’immigration non autorisée – remporte des votes. Elle a donc dit que la marine italienne devait être envoyée sur les côtes de l’Afrique du Nord pour intercepter les bateaux ; c’est un plan que peu considèrent comme faisable. Son partenaire de coalition Matteo Salvini est encore plus anti-migrant, de sorte que les partisans de la coalition (qui ont tendance à surestimer énormément le nombre de migrants arrivant ou vivant en Italie) s’attendent à une action. Le problème, comme l’ont découvert les gouvernements britanniques successifs, est que l’arrêt des migrants est beaucoup plus difficile – et plus juridiquement lourd – que vous ne le pensez.

Image:

Ses détracteurs l’ont qualifiée de dangereuse démagogue



Détoxifier la marque

Mme Meloni n’est pas fasciste, mais les gens continuent de lui lancer ce nom. Ses détracteurs l’ont qualifiée de dangereuse démagogue qui ne pourra pas unir le pays. Certaines de ces critiques l’ont probablement aidée à se faire élire. Son rôle d’outsider a définitivement attiré des votes. Mais après avoir été élue, elle doit maintenant prouver son courage en dirigeant réellement le pays. La politique italienne est si précaire et instable qu’un autre “outsider radical” arrivera bientôt. Mme Meloni devra devenir une dirigeante éprouvée si elle veut rester en poste à long terme.