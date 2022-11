Giorgia Andriani pense que sa relation avec Arbaaz Khan a changé en raison du verrouillage de la pandémie alors qu’elle parle de projets de mariage: “Nous sommes de très bons amis”

Giorgia Andriani et Arbaaz Khan se fréquentent depuis plus de quatre ans maintenant après le divorce de ce dernier avec son ex-femme Malaika Arora. On les voit souvent passer du temps de qualité ensemble et récemment, il y a eu des rumeurs selon lesquelles le couple prévoyait de se marier bientôt. Dans une nouvelle interview, Giorgia a précisé que le mariage n’était pas prévu pour eux en ce moment, ajoutant également que leur relation avait changé pendant le verrouillage de la pandémie.

Parlant de ses projets de mariage avec Arbaaz, Giorgia a déclaré qu’elle avait rencontré la famille de Malaika et Arbaaz à plusieurs reprises. Elle a dit qu’elle et Arbaaz étaient de très bons amis mais qu’ils ne cherchaient vraiment pas à se marier de si tôt. Elle veut croire que le confinement a changé leur relation.

“Comme je l’ai dit, nous sommes de très bons amis. Mais venir au mariage ou au mariage, pour être honnête, c’est quelque chose que nous ne regardons pas vraiment. Le confinement nous a fait réfléchir. En fait, il a fait venir les gens soit se rapprocher ou s’éloigner”, a déclaré Giorgia à Bollywood Hungama.

Giorgia et Arbaaz ont toujours fait parler de leur différence d’âge de plus de 20 ans. Plus tôt, Arbaaz en avait parlé et avait dit qu’aucun d’eux ne le ressentait. Il a dit qu’ils sont actuellement dans une phase de nos vies où ils réfléchissent à la façon dont ils aimeraient aller plus loin tout en ajoutant qu’il est trop tôt pour qu’il en parle.

Sur le plan du travail, Giorgia a fait ses débuts d’actrice avec le film tamoul 2019 Karoline And Kamakshi. Elle a récemment joué dans son nouveau single intitulé Dil Jisse Zinda Hain avec Gurmeet Choudhary. Elle, qui connaît l’italien, l’espagnol et l’allemand, passe actuellement du temps à apprendre les langues indiennes, y compris le marathi, pour son prochain film Welcome To Bajrangpur. Elle a également été vue dans la vidéo de la version de Mika Singh de Roop Tera Mastana.