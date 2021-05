Giorgia Andriani célèbre son anniversaire chaleureux avec son beau-père Arbaaz Khan et ses amis proches – Regardez sa vidéo à la maison | Nouvelles des gens

New Delhi: l’actrice mannequin Giorgia Andriani a célébré son deuxième anniversaire de verrouillage avec toutes les célébrations chez elle, en le gardant minimal mais absolument amusant. L’actrice se prélasse dans la gloire de son dernier clip vidéo à succès «Little Star» avec Shehbaz Badesha (le frère de Shehnaaz Gill). Giorgia a mis en ligne un tas d’histoires sur son Instagram qui montrent comment elle a apprécié une fête d’anniversaire confortable à la maison avec des amis proches.

Giorgia n’a pas pu fêter son anniversaire l’année dernière en raison du verrouillage induit par COVID. Cependant, cette fois-ci, même si le couvre-feu demeure et que les SOP sont en place, la beauté internationale a décidé de célébrer son anniversaire avec une poignée d’amis proches comme Arbaaz Khan, Shehbaz Badesha et quelques autres.

Les amis de Giorgia Andriani ont décidé chanter la version hindi de la chanson Happy Birthday «Tum Jio Hazaro Saal – Happy Birthday», alors que l’actrice est vue en train de couper non pas un mais quatre gâteaux, avec son chien Hugo Khandriani. Arbaaz Khan et Shehbaz Badesha ont nourri Giorgia Andriani d’un morceau de gâteau d’une manière amusante et mignonne, elle avait l’air extrêmement submergée de bonheur.

Alors que l’actrice adore danser et que son mode de fête était activé, elles ont même joué sur quelques chansons de fête comme Dheeme Dheeme, Bajre Da Sitta et quelques autres.

Côté travail, Giorgia Andriani a fait ses débuts dans le sud avec les séries Karoline et Kamakshi. L’actrice a également été vue avec Mika Singh dans son album de musique recréant la chanson à feuilles persistantes Roop Tera Mastana qui a reçu une énorme réponse du public.

Elle sera bientôt à l’affiche du film Welcome To Bajrangpur aux côtés de Shreyas Talpade. Giorgia Andriani a d’autres projets à venir passionnants qui seront annoncés bientôt.