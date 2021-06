Gionee StylFit GSW7 dévoilée en Inde : une montre abordable avec suivi SpO2, indice IP67

Gionee a dévoilé une nouvelle montre connectée pour l’Inde – la StylFit GSW7. Il a un corps rond, contrairement au GSW5 rectangulaire, et est moins encombrant que la Gionee Watch 4. Il exécute un logiciel propriétaire appelé Gbuddy, qui communique avec l’application Gbuddy Smart Life correspondante disponible pour Android (5.1+) et iOS (9.0+) .









Gionee StylFit GSW7 • 9,6 mm d’épaisseur • Il se couple avec l’application Gbuddy Smart Life

La montre dispose d’un écran LCD de 1,3″ avec une résolution de 240 x 240 px. Malheureusement, l’écran est recouvert de verre ordinaire. La montre mesure 50 x 45 mm et elle est assez fine et légère, avec seulement 9,6 mm et 35 g, respectivement.

La montre peut suivre votre fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, un compteur de pas et un suivi du sommeil sont également disponibles (ce dernier rendra compte de la qualité de votre sommeil). Il y a aussi un compteur d’oxygène dans le sang (SpO2) à bord, même s’il est souvent oublié sur les montres de ce segment de prix.









Écran LCD 1,3″ 240 x 240 px • Fonctions de suivi de la santé et de l’exercice • Suivi de la fréquence cardiaque et de la SpO2

La batterie de 130 mAh devrait durer environ 4 jours selon Gionee, en fonction du nombre de notifications que vous recevez et de la fréquence à laquelle vous utilisez les autres fonctionnalités. Une charge complète prend 2 heures. En parlant de notifications, la montre affichera les messages texte entrants provenant de SMS, WhatsApp et Facebook. Il vous avertira également des appels entrants (il n’y a cependant pas de micro ni de haut-parleur).

Le StylFit GSW7 est classé IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau, ce qui devrait le protéger des contacts accidentels avec l’eau, mais n’est pas suffisant pour nager avec. La montre peut suivre les exercices suivants : marcher, courir, faire du vélo, sauter, jouer au basket-ball, jouer au badminton, jouer au football.









Suivi de l’exercice • IP67 résistant à l’eau • Notifications

En termes de connectivité, la montre n’a que le Bluetooth 4.0 qu’elle utilise pour parler à votre téléphone. Il n’y a pas de GPS à bord, il devra donc emprunter celui de votre téléphone si vous souhaitez un suivi plus précis de la course à pied et du vélo.









Gionee StylFit GSW7 en vert sarcelle, rose mimi et noir mat

Le Gionee StylFit GSW7 sera mis en vente en Inde le 13 juin à midi. Vous pouvez le trouver sur Flipkart au prix de 4 000 INR (55 $/45 €). Vous pouvez l’avoir en Teal Green, Mimi Pink ou Matte Black.

