Le fabricant chinois de smartphones Gionee a beaucoup de problèmes. Un tribunal chinois a accusé l’entreprise d’installer intentionnellement des logiciels malveillants sur les smartphones. Selon un rapport publié dans une publication chinoise, Gionee a infecté environ 20 millions de smartphones avec Trojan Horse via une application entre décembre 2018 et octobre 2019. Le rapport indique également que cette application a été utilisée comme un outil pour tirer profit des utilisateurs grâce à des publicités non sollicitées et d’autres illégitimes veux dire.

Le rapport indique que Shenzhen Zhipu Technology Co. Ltd, une filiale de Gionee, a implanté Trojan Horse via une mise à jour logicielle en utilisant l’application « Story Lock Screen ». Le rapport explique en outre que le logiciel est automatiquement mis à jour sur les smartphones Gionee concernés à l’insu de l’utilisateur à l’aide de la méthode Pull. La société a utilisé une «plate-forme Dark Horse» pour installer et mettre à jour le malware Trojan Horse sur les smartphones concernés. Gionee aurait gagné 4,2 millions de dollars (environ 31 crores de Rs) en affectant près de 21,75 millions de smartphones entre décembre 2018 et octobre 2019.

Le tribunal chinois a déclaré Xu Li, Zhu Ying, Jia Zhengqiang et Pan Qi coupables dans le processus de contrôle illégal d’appareils mobiles. Xu Li, Zhu Ying et Jia Zhengqiang ont été condamnés à trois ans, tandis que Pan Qi a été emprisonné pendant six mois. Chacun a également été condamné à une amende de 200 000 CNY (environ 22,57 000 Rs).

Fondé en 2002, Gionee était l’un des plus grands fabricants de mobiles en Chine avant d’être vendu à la société indienne Jain Group (Karbonn mobiles) en 2018. En 2012, Gionee détenait une part de marché de 4,7% en Chine.