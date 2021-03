Gionee Max Pro devient officiel en Inde avec une grosse batterie à bas prix

Gionee a lancé le smartphone Max en Inde en août dernier et propose désormais une offre de suivi pour le sous-continent, sous la forme du Max Pro.

Ce modèle est livré avec un écran tactile LCD de 6,52 pouces 720×1560, le chipset Unisoc SC9863A (avec un processeur octa-core Cortex-A55), 3 Go de RAM, 32 Go de stockage extensible, une caméra arrière de 13 MP assistée par un capteur de profondeur de 2 MP et Flash LED, un vivaneau selfie de 8 MP logé dans une encoche en forme de goutte d’eau et une batterie de 6000 mAh.

Vous obtenez deux emplacements nanoSIM, la prise en charge de la 4G VoLTE, mais pas de capteur d’empreintes digitales – vous devrez vous fier au déverrouillage du visage basé sur la caméra. Les dimensions du Max Pro sont de 165 x 75 x 10 mm et il pèse 212 g.

Le téléphone fonctionne sous Android 10 et sera disponible en noir, rouge et bleu à partir du 8 mars. Vous le trouverez sur Flipkart au prix de 6 999 INR (soit environ 95 $ ou 79 € aux taux de change actuels).

