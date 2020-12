Gionee vient d’annoncer le K30 Pro (à ne pas confondre avec le K3 Pro). Les spécifications complètes du téléphone ne sont pas encore révélées, mais les éléments que nous obtenons brossent un tableau d’entrée de gamme.

Le K30 Pro est construit autour d’un écran LCD IPS de 6,53 pouces avec une résolution de 720 x 1520px et une encoche en forme de goutte d’eau. Et ne vous laissez pas berner par les rendus officiels, le combiné n’a pas de lecteur d’empreintes digitales sous-écran (nous n’avons toujours pas vu de solution LCD avec lecteur d’empreintes digitales UD) mais propose à la place un lecteur arrière intégré à l’appareil photo. bosse, qui ressemble beaucoup à celle du Huawei Mate 30 Pro.

Le chipset est un peu flou car la page des spécifications mentionne un SoC MediaTek avec un processeur octa-core 2 GHz. La mémoire disponible est de 6 Go ou 8 Go de RAM tandis que le stockage interne est de 128 Go dans les deux cas.

Les caméras à l’arrière sont 16MP f / 1.8 principale, une ultra-large inconnue et nous supposons que la troisième est un capteur de profondeur ou un module similaire peu utile. La caméra selfie a un capteur 8MP.

Une batterie de 4000 mAh maintient les lumières allumées et le combiné est livré avec Android 7.1.1 prêt à l’emploi, ce qui est pour le moins choquant étant donné que les téléphones commencent déjà à être livrés avec Android 11.

Pour la version 6 Go / 128 Go, le K30 Pro vous coûtera 699 CNY (110 $) tandis que le modèle plus costaud de 8 Go vous coûtera 799 CNY (120 $). Les couleurs disponibles sont le bleu, le blanc et le noir.

