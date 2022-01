Gionee G13 Pro ressemble à un iPhone 13 mais exécute HarmonyOS

Un appareil très particulier lancé en Chine aujourd’hui – le Gionee G13 Pro. Il apporte un design inspiré de l’iPhone 13 de son écran cranté au cadre latéral plat et aux deux caméras placées en diagonale et démarre HarmonyOS de Huawei avec l’écosystème HMS complet.











Le G13 Pro est doté d’un écran LCD FHD + de 6,26 pouces avec un rapport d’aspect de 19: 9 et d’une caméra selfie 5MP cachée à l’intérieur de l’encoche qui peut être utilisée pour déverrouiller le téléphone. L’appareil est alimenté par le chipset Unisoc T310 avec 4 Go de RAM et 32/128 Go de stockage.

Il y a une caméra principale de 13MP ainsi qu’un macro shooter de 2MP à l’arrière. La batterie arrive à 3 500 mAh et se recharge via USB-C







Gionee 13 Pro est disponible en quatre options de couleur : bleu, or, violet et noir. Le modèle de base 4/32 Go commence à 529 CNY (83 $) tandis que la version 4/128 Go se vendra à 699 CNY (110 $). Il est déjà en vente libre en Chine chez le détaillant en ligne JD.com.