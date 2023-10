Gio Reyna rappelé par Berhalter pour les États-Unis après une querelle familiale

Le retour de l’attaquant du Borussia Dortmund Gio Reyna sous la direction du manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gregg Berhalter, met en évidence l’effectif de 23 joueurs qui se prépareront pour les matchs amicaux contre l’Allemagne à Hartford, dans le Connecticut, le 14 octobre, et contre le Ghana à Nashville, dans le Tennessee, trois jours plus tard.

Ce camp marquera la première fois que Reyna et Berhalter travailleront ensemble depuis qu’une querelle entre les familles Reyna et Berhalter a éclaté au grand jour en janvier dernier.

L’incident s’est d’abord concentré sur le manque de temps de jeu de Reyna lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, et sur son mauvais comportement ultérieur quant à la façon dont il a été utilisé. Berhalter a révélé lors d’une conférence de direction qu’il avait failli renvoyer une joueuse anonyme – identifiée plus tard comme étant Reyna – chez elle en raison d’une mauvaise attitude.

En réponse, la mère de Reyna, Danielle, a révélé à Earnie Stewart, alors directeur sportif de US Soccer, un incident de violence domestique vieux de plusieurs décennies entre Berhalter et son épouse actuelle, Rosalind. US Soccer a ouvert une enquête sur l’incident, qui a conclu que les Berhalters n’avaient pas tenté de cacher l’incident, ouvrant la voie à la réembauche du manager en juin dernier.

L’USMNT était dirigée par deux managers par intérim, d’abord Anthony Hudson et plus tard BJ Callaghan jusqu’à la Gold Cup de la Concacaf en juillet. Une blessure à la jambe ultérieure subie par Reyna lors de la finale de la Ligue des Nations de la Concacaf en juin a empêché Reyna et Berhalter de travailler ensemble depuis que ce dernier est revenu à son poste.

Gio Reyna a joué 52 minutes au total lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. ANP MAURICE VAN STONE (Photo par ANP via Getty Images)

Selon le directeur sportif d’US Soccer, Matt Crocker, ce n’est que récemment que Reyna et Berhalter ont discuté de ce qui s’est passé dans les semaines qui ont suivi la Coupe du monde, mais les deux hommes sont désormais prêts à « aller de l’avant ».

Reyna n’a pas joué en club ou en pays depuis sa blessure, bien qu’il ait été un remplaçant inutilisé lors de certains matches récents pour Dortmund.

Le reste de la liste contient de nombreux visages familiers, dont 15 qui ont participé à la finale de la Ligue des Nations de la Concacaf en juin dernier. La liste comprend le duo de l’AC Milan composé de Christian Pulisic et Yunus Musah, ainsi que la paire de la Juventus Weston McKennie et Tim Weah.

« Conformément à notre approche stratégique à long terme jusqu’en 2026, nous avons une excellente opportunité de jouer contre deux adversaires de classe mondiale et de continuer à faire progresser notre groupe de joueurs », a déclaré Berhalter. « Nous nous concentrons sur la sélection d’effectifs solides et sur le maintien de la continuité autant que possible, et c’est un autre élément important. »

Le milieu de terrain de Bournemouth, Tyler Adams, manquera le camp suite à une récidive d’une blessure aux ischio-jambiers qui l’a tenu à l’écart depuis mars. Johnny Cardoso de l’Internacional et Luca de la Torre du Celta Vigo chercheront à prendre la place d’Adams au milieu de terrain. Le défenseur de Fulham Antonee Robinson n’a pas non plus été appelé. Kristoffer Lund de Palerme, qui a fait ses débuts aux États-Unis lors de la fenêtre de septembre, cherchera à le remplacer, tout comme Joe Scally du Borussia Mönchengladbach.

Si Musah apparaissait dans l’un ou l’autre match au cours de la fenêtre d’octobre, il ne serait que le quatrième joueur de l’USMNT à atteindre 30 sélections avant son 21e anniversaire. Seuls Jozy Altidore, Christian Pulisic et Landon Donovan ont déjà atteint 30 sélections avant l’âge de 21 ans.

Lennard Maloney de Heidenheim est le seul à être appelé pour la première fois. Ayant la double nationalité allemande et américaine, Maloney a participé aux six matches de Bundesliga pour Heidenheim cette saison. Maloney a fait deux apparitions pour l’équipe nationale américaine U20 en 2018 et a également joué pour les équipes allemandes U18 et U19.

L’arrière central Cameron Carter-Vickers participera à son premier camp depuis la Coupe du monde 2022.

Les États-Unis ont une fiche de 4-7-0 contre l’Allemagne, même s’ils ont remporté deux des trois dernières victoires contre les quadruples champions du monde, dont une victoire 2-1 à Cologne en 2015 grâce à un but tardif de Bobby Wood.

Le bilan des Américains contre les Black Stars est de 2-2-0, la dernière rencontre ayant eu lieu en 2017, une victoire 2-1 des États-Unis grâce aux buts de Kellyn Acosta et Dom Dwyer.

ALIGNEMENT DÉTAILLÉ PAR POSITION (Club/Pays ; Sélections/Buts)

GARDIENS DE BUT (2) : Ethan Horvath (Nottingham Forest/ENG ; 9/0), Matt Turner (Nottingham Forest/ENG ; 33/0)

DÉFENSEURS (8) : Cameron Carter-Vickers (Celtic/SCO ; 12/0), Sergiño Dest (PSV Eindhoven/NED ; 28/2), DeJuan Jones (New England Revolution ; 7/0), Kristoffer Lund (Palerme/ITA ; 2/0), Tim Ream (Fulham/ENG ; 52/1), Chris Richards (Crystal Palace/ENG ; 12/1), Miles Robinson (Atlanta United ; 26/3), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/GER ; 6 /0)

MILIEUX DE TERRAIN (7) : Johnny Cardoso (Internacional/BRA ; 7/0), Luca de la Torre (Celta Vigo/ESP ; 17/0), Lennard Maloney (Heidenheim/GER ; 0/0), Weston McKennie (Juventus/ITA ; 46/11), Yunus Musah (AC Milan/ITA ; 29/0), Gio Reyna (Borussia Dortmund/GER ; 20/4), Malik Tillman (PSV Eindhoven/NED ; 64/0)

AVANT (6) : Brenden Aaronson (Union Berlin/GER ; 34/8), Folarin Balogun (Monaco/FRA ; 4/2), Kevin Paredes (Wolfsburg/GER ; 1/0), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED ; 18 /9), Christian Pulisic (AC Milan/ITA ; 62/26), Tim Weah (Juventus/ITA ; 33/5)