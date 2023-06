Gio Reyna laisse les pieds parler avec Gregg Berhalter retour imminent

Doug McIntyre Journaliste de football

PARADISE, Nevada – Si Gio Reyna est du tout déçu que l’entraîneur de la Coupe du monde 2022 Gregg Berhalter revienne à la tête de l’équipe nationale masculine des États-Unis cet automne, cela ne s’est certainement pas manifesté lors de la victoire 2-0 de dimanche contre le Canada qui a donné aux Américains leur deuxième titre consécutif de la Ligue des Nations de la CONCACAF.

Reyna n’a joué que 45 minutes du match; il a été remplacé à la mi-temps avec ce que US Soccer a qualifié de blessure au mollet. Mais dans son temps abrégé sur le terrain, l’attaquant de 20 ans de premier ordre a établi les deux buts américains avec des passes décisives. La performance, bien qu’écourtée, était assez bonne pour mériter les honneurs de Reyna Man of the Match.

« Quand Gio est à son meilleur », a déclaré par la suite le capitaine de l’USMNT, Christian Pulisic, « Nous savons ce qu’il peut faire. »

Reyna a commencé les deux matchs américains ce mois-ci; il a également été l’un des joueurs les plus remarquables des Américains lors de la défaite 3-0 de la semaine dernière contre son rival mexicain. Après une saison difficile au cours de laquelle, après près d’un an sur la touche avec des blessures aux ischio-jambiers, Reyna a été presque exclusivement utilisée comme remplaçante à la fois pour la puissance allemande Borussia Dortmund et l’équipe américaine lors de la Coupe du monde 2022, il a clairement savouré son temps sur le terrain sur les deux matchs. Comme il l’a fait toute l’année, il a fait en sorte que les minutes comptent.

« Il est exceptionnel quand il prend le ballon », a déclaré le défenseur central américain Walker Zimmerman. « Particulièrement en transition, il peut accélérer le rythme et nous faire entrer dans l’attaque et évidemment créer de bonnes occasions pour l’équipe. Il a donc fait un excellent travail ce soir. C’est dommage qu’il ait pris le coup. »

La gravité de sa blessure n’était pas connue dans l’immédiat.

« Nous n’avons pas eu l’occasion de faire une évaluation complète », a déclaré l’entraîneur américain par intérim BJ Callaghan. « [But] pour qu’il sorte du terrain, tu sais, ça doit être quelque chose. »

Un porte-parole de l’équipe a déclaré aux journalistes plus tard que la blessure était considérée comme une simple ecchymose, ce qui serait une aubaine compte tenu de son histoire. Reyna « a poliment refusé » de parler aux journalistes après le match, selon le même responsable.

À certains égards, c’est compréhensible. Reyna n’a pas été disponible pour commenter depuis qu’il a été annoncé que Berhalter reviendrait à son poste pour le cycle de la Coupe du monde 2026. Ce n’est plus un secret pour personne que Berhalter a failli renvoyer le joueur de la Coupe du monde de l’année dernière après que Reyna ait refusé d’accepter un rôle sur le banc. Le jeune, qui a été déployé sur l’aile pendant la majeure partie de sa carrière internationale de trois ans, était derrière Pulisic et Tim Weah sur le tableau de profondeur de Berhalter à Qatar 2022 et a fait savoir qu’il n’en était pas content.

L’affaire a été traitée en interne et Reyna a présenté ses excuses à ses coéquipiers. Mais lorsque Berhalter, sans nommer de noms, a discuté de l’incident lors de ce qui était censé être une conférence sur le leadership officieuse quelques jours seulement après l’élimination des Américains par les Pays-Bas en huitièmes de finale, cela a déclenché une affreuse chaîne d’événements qui a presque coûté son travail à l’entraîneur. Bien que Berhalter ait finalement été réembauché, il est probablement prudent de supposer que Reyna aurait préféré un nouveau départ avec un autre patron.

Dimanche, les pieds de Reyna ont parlé. La meilleure chose possible pour le joueur et l’équipe américaine serait qu’il continue une fois que Berhalter sera de retour. Ses coéquipiers sont clairement prêts à passer à autre chose.

« Pour moi, il n’y a aucun problème avec Gio », a déclaré Pulisic. « Ce qui s’est passé, c’est arrivé. Pour moi, j’ai une excellente relation avec Gio. J’aime jouer à ses côtés. C’est un grand joueur, et il va nous aider à avancer, peu importe qui est l’entraîneur. »

S’il peut prouver qu’il est un joueur de 90 minutes, bien sûr. Après la Coupe du monde, Reyna n’a commencé qu’un seul des 19 derniers matchs de championnat de Dortmund. Il n’a pas percé la composition du BVB une seule fois au cours des 3 derniers mois et demi de la saison, bien qu’il ait été un changeur de jeu constant sur le banc, à partir duquel il a marqué cinq de ses sept buts en Bundesliga en 2022-23.

Si Reyna s’établissait à temps plein en Allemagne la saison prochaine, cela donnerait à Berhalter un mal de tête de sélection. Pulisic est un verrou évident lorsqu’il est en bonne santé, et Weah n’est pas loin derrière. Pendant ce temps, Tyler Adams, Weston McKennie et Yunus Musah se sont imposés comme le trio de milieu de terrain préféré de l’entraîneur. Alors qu’Adams se remettait d’une opération cet été, Reyna a commencé dans un rôle central de meneur de jeu ce mois-ci et a excellé.

« Quand il est à l’intérieur », a déclaré Pulisic, « je pense qu’il est dangereux et cause beaucoup de problèmes. Et vous pouvez le voir aujourd’hui. »

Et de toute évidence, il a fait tout ce qui lui a été demandé dans ce camp.

« Nous avons mis Gio au défi de faire plus de travail sur le ballon du côté défensif, et il est absolument à la hauteur de l’occasion », a déclaré Callaghan.

C’est un autre bon signe pour quelqu’un qui, compte tenu de son âge et de ses capacités, a un plafond qui semble presque illimité.

« C’est un grand joueur », a déclaré Zimmerman. « Nous savons ce qu’il apporte à cette équipe. »

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

