Gio Reyna incarne l’équipe USMNT

AL-RAYYAN, Qatar – Alors qu’il a subi une série de revers de blessure au cours de l’année écoulée qui ont considérablement limité sa disponibilité pour l’équipe nationale masculine des États-Unis et son club, le Borussia Dortmund, Giovanni Reyna insiste sur le fait que sa disponibilité pour la Coupe du monde n’a jamais été mise en doute. .

“J’ai toujours su que j’allais être prêt pour ce moment”, a-t-il déclaré mercredi. “Je pense que j’ai toujours eu à l’esprit de m’assurer que j’étais prêt pour la Coupe du monde. Je me sens bien. Je me sens fort. Évidemment, j’arrive encore à gérer certaines choses. Cela va prendre du temps, mais Je suis prêt à aider l’équipe.”

Reyna, alors âgée de 18 ans, pensait jouer un rôle majeur lorsque les États-Unis ont commencé les qualifications pour la Coupe du monde en septembre 2021. Il s’était imposé comme un joueur clé pour Dortmund après avoir percé en janvier 2020 – disputant 69 matchs de compétition pour le club dans ce durée – et avait déjà été sélectionné huit fois par l’entraîneur américain Gregg Berhalter.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Equipes

Mais lors du premier match de qualification – un match nul 0-0 avec El Salvador – Reyna a subi une blessure à l’ischio-jambier droit qui a fait dérailler sa voie rapide vers la célébrité. Il n’a joué que 220 minutes en Bundesliga pour Dortmund le reste de la saison car il a mis du temps à retrouver sa pleine santé et a été limité à seulement trois apparitions supplémentaires pour les États-Unis en qualifications. C’était un chemin de retour frustrant.

“Vous essayez de rechercher ces petites étapes que vous essayez de faire tout au long du processus de réadaptation et que vous pouvez essayer de construire à l’étape suivante”, a déclaré Reyna.

Les mesures les plus récentes ont été encourageantes. Bien que Dortmund ait adopté une approche prudente avec lui cette saison, Reyna a fait 16 apparitions – dont cinq en Ligue des champions – dont quatre sur une période de neuf jours menant à la pause de la Coupe du monde.

2 Connexe

La disponibilité de Reyna représente la plus grande source d’optimisme pour les États-Unis dans leur tentative de résoudre les problèmes d’attaque qui ont tourmenté l’équipe pendant une grande partie de l’année écoulée. Pour autant de jeunes talents que cette équipe a, ils n’ont pas suffisamment joué ensemble pour générer une réelle idée de ce à quoi s’attendre.

Depuis que Reyna a fait ses débuts en équipe nationale lors d’un match amical contre le Pays de Galles en 2020, les États-Unis ont disputé 37 matchs toutes compétitions confondues. Dans ces matchs, Reyna et Christian Pulisic – deux des joueurs offensifs les plus talentueux de l’équipe – ne sont apparus ensemble que huit fois. Les 371 minutes qu’ils ont passées sur le terrain en même temps ne représentent qu’environ 11% du total des minutes que l’équipe a jouées au cours de cette période.

“Nous n’avons pas pu être sur le terrain autant que nous le souhaiterions l’année dernière à cause évidemment des blessures, mais avant cela, nous avons eu de très bons matchs où nous nous sommes plutôt bien combinés”, a déclaré Pulisic. “Nous avons hâte d’aller sur le terrain ensemble et pas seulement nous. Évidemment, c’est neuf autres gars sur le terrain que nous aurons tous besoin d’aider.”

Alors que l’équipe se prépare pour son premier match contre le Pays de Galles lundi, Berhalter a des décisions intéressantes à prendre. Par la force de la chance, c’est aussi sain que l’équipe l’a été tout au long de son mandat – en particulier au milieu de terrain et en attaque.

Giovanni Reyna est de retour en pleine forme alors que l’USMNT se prépare pour son match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Pays de Galles lundi. Patrick Smith – FIFA/FIFA via Getty Images

En regardant les six premiers, il n’y a que deux joueurs – Pulisic et le milieu de terrain défensif Tyler Adams – qui sont assurés de commencer contre le Pays de Galles. Après cela, Berhalter a des décisions intéressantes à prendre.

Avec Pulisic sur l’aile gauche, ce sera soit Reyna ou Timothy Weah à droite pour commencer (avec celui qui commence sur le banc comme premier remplaçant). C’est un bon problème à avoir. À certains moments, Weah était le joueur le plus dangereux de l’équipe lors des qualifications, et sa capacité à étirer le terrain dans le coin droit et à envoyer des centres est un atout précieux. Reyna est plus forte sur le ballon et plus susceptible de pénétrer à l’intérieur et de conserver la possession.

Herculez Gomez et Sebastian Salazar débattent des plus grands scénarios et décomposent les meilleurs moments forts que le football dans les Amériques a à offrir. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Au milieu de terrain, Yunus Musah de Valence, Weston McKennie de la Juventus et Brenden Aaronson de Leeds United sont tous de bonnes options. Musah est proche d’un démarreur de verrouillage et, normalement, McKennie serait probablement également inscrit au crayon. Cependant, depuis qu’une blessure mineure a exclu McKennie depuis le 29 octobre, la possibilité qu’Aaronson commence a augmenté. Indépendamment de la blessure de McKennie, la forme du diplômé de l’académie de l’Union de Philadelphie pour Leeds a été suffisamment impressionnante pour mériter d’être prise en considération. Reyna pourrait également jouer au centre, mais Berhalter l’a strictement utilisé sur l’aile.

A l’avant, tout est possible. Il y a un cas pour les trois attaquants – Josh Sargent, Jesus Ferreira et Haji Wright – aucun d’entre eux n’ayant fait assez pour s’imposer comme le partant de facto.

“Vous avez vu certaines équipes lutter avec [injury] et avoir beaucoup de gars en bonne santé, c’est super”, a déclaré Pulisic. “C’est presque comme si nous n’avions pas eu tout ce groupe de gars en bonne santé à un moment donné la plupart du temps. Bien sûr, un bon timing et nous avons une équipe assez bonne pour bien faire ici.”

La convergence de la santé empêche un problème évident : la familiarité. S’il y avait eu un camp d’entraînement complet avant la Coupe du monde, cela aurait été moins problématique, mais ce groupe a essentiellement une semaine – sans match amical – pour se mettre sur la même longueur d’onde.

“Je pense qu’en fin de compte, nous avons assez de temps”, a déclaré Reyna. “Au moins depuis que je suis arrivé ici, c’était samedi soir, donc c’est neuf, dix jours avant le premier match. J’ai l’impression que nous avons tous assez de temps pour nous habituer à la chaleur et à tout ici. Nous pouvons ‘ ne laissons pas vraiment cette excuse s’infiltrer pour nous.”