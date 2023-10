Gio Reyna de retour avec l’USMNT pour la première fois depuis le retour de Gregg Berhalter

Doug McIntyre Journaliste de football

Gio Reyna est de retour avec l’équipe nationale masculine des États-Unis pour la première fois depuis que Gregg Berhalter a été réembauché comme entraîneur.

Reyna, 20 ans, a été nommée jeudi sur la liste de 23 joueurs de Berhalter pour les matchs amicaux de ce mois-ci contre l’Allemagne, quadruple championne du monde, et le Ghana, bien qu’elle n’ait pas participé à un match pour le club de Bundesliga du Borussia Dortmund cette saison.

Reyna, qui se remet d’une fracture à la jambe qu’il a subie en juin alors qu’il jouait pour son pays lors de la victoire 2-0 contre le Canada en finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF, a été sur le banc lors des derniers matchs de Dortmund, y compris la phase de groupes sans but de la Ligue des Champions mercredi. match contre l’AC Milan. Sa dernière action en club ou en pays a eu lieu le 18 juin.

Christian Pulisic et Yunus Musah de Milan figurent également sur la liste d’octobre des Américains, tout comme le duo de la Juventus Weston McKennie et Tim Weah. Ces cinq habitués font partie des 13 survivants de la liste de 26 joueurs que Berhalter a emmenés à la Coupe du monde de l’année dernière au Qatar.

Voici la liste complète.

Gardiens de but : Ethan Horvath, Forêt de Nottingham (Angleterre) ; Matt Turner, forêt de Nottingham

Défenseurs : Cameron Carter-Vickers, Celtic (Écosse) ; Sergiño Dest, PSV Eindhoven (Pays-Bas) ; DeJuan Jones, Révolution de la Nouvelle-Angleterre ; Kristoffer Lund, Palerme (Italie) ; Tim Ream, Fulham (Angleterre) ; Chris Richards, Crystal Palace (Angleterre) ; Miles Robinson, Atlanta United ; Joe Scally, Borussia Mönchengladbach (Allemagne)

Milieu de terrain : Johnny Cardoso, International (Brésil) ; Luca de la Torre, Celta Vigo (Espagne) ; Lennard Maloney, Heidenheim (Allemagne) ; McKennie ; Musah ; Reyna ; Malik Tillman, PSV

Avants : Brenden Aaronson, Union Berlin (Allemagne) ; Folarin Balogun, Monaco (France) ; Kevin Paredes, Wolfsburg (Allemagne) ; Ricardo Pepi, PSV; Pulisique ; Ouais

Pepi, qui n’a pas été sélectionné pour la Coupe du monde 2022, revient cette année après avoir marqué six buts en six matches internationaux. Le seul nouvel appel est le milieu défensif Maloney, qui a impressionné en Bundesliga au début de la nouvelle campagne. Les États-Unis ont besoin d’une couverture à ce poste, le capitaine de la Coupe du monde Tyler Adams étant absent pour une durée indéterminée en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Mais la grande histoire est le retour de Reyna, qui était au centre d’une saga qui a commencé pendant la Coupe du Monde, lorsque la jeune fille a failli être renvoyée chez elle à cause de sa mauvaise attitude. Reyna s’est finalement excusée auprès de ses coéquipiers et le problème a été réglé. Mais cela s’est révélé au grand public lorsque Berhalter, dans ce qui était censé être une discussion officieuse lors d’une conférence à New York quelques jours après l’élimination des États-Unis par les Pays-Bas en huitièmes de finale, a révélé qu’il avait failli envoyer un joueur. de retour du Qatar. Ce joueur a ensuite été identifié comme étant Reyna.

Les parents de Reyna, les anciens joueurs de l’équipe nationale américaine Claudio et Danielle Reyna, ont riposté contre Berhalter en signalant au directeur sportif américain de l’époque, Earnie Stewart, un incident de violence domestique vieux de plusieurs décennies impliquant Berhalter et son épouse actuelle, a conclu plus tard une enquête indépendante.

À la suite de cette enquête, Berhalter, dont le précédent contrat a expiré après la Coupe du monde 2022, a été mis à la retraite en juin par Matt Crocker, qui a succédé à Stewart au poste de directeur sportif.

