Le milieu de terrain du Borussia Dortmund Giovanni Reyna a été élu jeune joueur masculin de l’année de football américain pour 2020.

Reyna, 18 ans, a fait irruption sur la scène internationale avec les géants allemands en 2020 et a couronné l’année en faisant sa première apparition pour les États-Unis lors d’un match nul 0-0 avec le Pays de Galles en novembre.

L’ancien produit NYCFC a reçu 79% des voix et suit Sergino Dest, Alex Mendez, Josh Sargent et Christian Pulisic comme les derniers lauréats du prix. Il rejoint également les grands noms de l’USMNT Landon Donovan (2000), Michael Bradley (2007) et Jozy Altidore sur la liste des lauréats.

Le prix a été décerné pour la première fois en 1998 lorsque Josh Wolff a remporté le prix.

Reyna a fait 39 apparitions dans toutes les compétitions en 2020, produisant cinq buts et sept passes décisives.

Il a disputé les 13 matchs de championnat pour Dortmund au cours de la saison 2020-2021, ajoutant trois buts et quatre passes décisives. Reyna a également été une vedette de la Ligue des champions cette campagne, apparaissant dans les six matches jusqu’à présent en commençant par quatre.

L’annonce intervient une semaine après que le milieu de terrain de la Juventus Weston McKennie ait été nommé joueur masculin de l’année de l’US Soccer pour 2020.

McKennie, 22 ans, a reçu 44% des votes totalisés, suivi de Christian Pulisic (27%) et Sergino Dest (14%).