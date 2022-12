Gio Reyna critique Gregg Berhalter dans un post Instagram

Le joueur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gio Reyna, critique aujourd’hui les commentaires de l’entraîneur-chef Gregg Berhalter.

La décision de Reyna de parler publiquement est en réponse à une fuite du discours de Berhalter qu’il a prononcé la semaine dernière lors d’une conférence sur le leadership. Berhalter a distingué un seul joueur de son équipe de 26 joueurs pour la Coupe du monde pour son manque d’engagement et sa mauvaise attitude.

Il a été révélé plus tard que la cible des critiques de Berhalter était Reyna, la talentueuse milieu de terrain créative de 20 ans.

Les critiques de Berhalter contre Reyna

Berhalter a attribué le manque de temps de jeu en Coupe du monde à certains facteurs de Reyna. La condition physique en était une, tout comme l’intégration dans le système. Cependant, la raison qui a fait la une des journaux était le manque d’engagement de Reyna à l’entraînement et lors d’une mêlée d’entraînement.

De plus, Berhalter a révélé que la situation était si mauvaise qu’il a eu une discussion et voté parmi son équipe d’entraîneurs pour renvoyer Reyna à la maison.

Le joueur a répondu lundi à ces critiques. À certains égards, il a avoué son mauvais comportement, l’attribuant à sa nature émotionnelle d’athlète.

Gio Reyna répond aux accusations de Gregg Berhalter

Le long post Instagram de Reyna se lit comme suit

“J’espérais ne pas commenter les affaires de la Coupe du monde. C’est ma conviction que les choses qui se passent dans un cadre d’équipe doivent rester privées. Cela étant dit, des déclarations ont été faites qui reflètent mon professionnalisme et mon caractère, je ressens donc le besoin de faire une brève déclaration.

« Juste avant la Coupe du monde, l’entraîneur Berhalter m’a dit que mon rôle dans le tournoi serait très limité. J’étais dévasté. Je suis quelqu’un qui joue avec fierté et passion. Le football est ma vie et je crois en mes capacités. Je m’attendais pleinement et je voulais désespérément contribuer au jeu d’un groupe talentueux. Nous avons essayé de faire une déclaration à la Coupe du monde.

Je suis aussi une personne très émotive et je reconnais pleinement que j’ai laissé mes émotions prendre le dessus sur moi et affecter mon entraînement et mon comportement pendant quelques jours après avoir appris mon rôle limité. Je me suis excusé auprès de mes coéquipiers et de mon entraîneur pour cela, et on m’a dit que j’étais pardonné. Par la suite, j’ai secoué ma déception et j’ai tout donné sur et en dehors du terrain.

Privé en public

Reyna a poursuivi en mentionnant sa surprise que cela soit venu aux yeux du public.

“Je suis déçu qu’il y ait une couverture continue de cette affaire (ainsi que certaines versions hautement fictives des événements) et extrêmement surpris que quiconque dans l’équipe masculine des États-Unis y contribue. L’entraîneur Berhalter a toujours dit que les problèmes qui surgissent avec l’équipe resteront «en interne» afin que nous puissions nous concentrer sur l’unité et les progrès de l’équipe. J’aime mon équipe, j’aime représenter mon pays et je me concentre maintenant uniquement sur l’amélioration et la croissance en tant que joueur de football et en tant que personne. J’espère qu’à l’avenir, chaque personne impliquée dans le football américain se concentrera uniquement sur ce qui est dans le meilleur intérêt de l’équipe nationale masculine afin que nous puissions connaître un grand succès à la Coupe du monde en 2026. »

Réaction immédiate

Dans l’ensemble, c’est un mauvais look pour l’équipe nationale masculine des États-Unis. Au nom de Reyna, il est mauvais qu’un jeune joueur agisse probablement comme s’il obtenait simplement du temps de jeu plutôt que de le gagner. Bien sûr, Reyna a reconnu sa faute, ajoutant que ses émotions avaient eu raison de lui.

Pour Berhalter, il y a quelques préoccupations majeures concernant le traitement de Reyna. Si le joueur sait qu’il obtiendra un rôle limité à la Coupe du monde, comment l’entraîneur peut-il s’attendre à ce que le joueur donne tout ce qu’il a ? C’est attribuer une valeur à quelque chose avant d’en comprendre la valeur. De plus, la divulgation d’informations privées que le joueur et l’équipe pensaient rester privé montre l’insouciance du côté de l’entraîneur. US Soccer a même publié une déclaration selon laquelle les commentaires de Berhalter étaient confidentiels. De plus, Berhalter a enfreint la «règle du vestiaire» en discutant de ce qui se passe à l’intérieur du sanctuaire intérieur.

Reyna, une jeune de 20 ans dont le père a bien joué pour l’équipe nationale, a fait preuve de plus de retenue en prenant la grande route que Berhalter à cet égard. Avec les discussions de renouvellement de contrat de Gregg Berhalter en cours, il devrait être intéressant de voir comment cette débâcle affecte ses perspectives. Reyna ne semble pas avoir l’intention de rater la Coupe du monde 2026 lorsqu’il s’agit de jouer à domicile.

PHOTO : IMAGO / ANP