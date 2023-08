Gio Reyna, blessé, exclu des matchs amicaux de l’USMNT en septembre

La réconciliation entre le manager de l’équipe nationale masculine américaine Gregg Berhalter et Gio Reyna devra attendre, car l’attaquant du Borussia Dortmund a été exclu de la liste de 24 joueurs nommés pour les prochains matchs amicaux contre l’Ouzbékistan le 9 septembre à Saint-Louis et Oman à Saint-Louis. Paul, Minnesota, trois jours plus tard.

Reyna, l’une des huit joueuses qui devraient rater les prochains matches en raison d’une maladie ou d’une blessure, est toujours en train de retrouver sa pleine forme après s’être fracturée la jambe lors de la finale de la Ligue des Nations de la Concacaf contre le Canada en juin dernier. Il vient de reprendre l’entraînement avec le Borussia Dortmund la semaine dernière.

Le joueur et le manager n’ont pas communiqué depuis qu’une querelle impliquant Berhalter d’un côté et Reyna et ses parents, Claudio et Danielle de l’autre, s’est révélée publiquement il y a huit mois. Cela comprenait la révélation de Berhalter selon laquelle il avait failli renvoyer une joueuse anonyme – identifiée plus tard comme étant Reyna – chez elle après la Coupe du monde.

En réponse, Danielle Reyna a révélé à US Soccer un incident de violence domestique survenu en 1992 impliquant Berhalter et son épouse, Rosalind. US Soccer a laissé expirer le contrat de Gregg Berhalter pendant qu’il enquêtait. L’USSF s’est finalement montrée satisfaite de l’explication donnée par les Berhalter sur l’incident et a réembauché Gregg Berhalter comme manager en juin dernier. Anthony Hudson et plus tard BJ Callaghan ont dirigé l’équipe par intérim avant la réembauche de Berhalter.

Berhalter n’a pas parlé avec Gio Reyna depuis que la querelle est devenue publique, mais a déclaré que le personnel de l’équipe avait été en contact. Sa conversation avec Gio Reyna aura lieu à une heure indéterminée.

« Il a réagi, et pour nous, il s’agit de comprendre la sensibilité autour des problèmes, de comprendre le bon moment, de la bonne manière. » » Berhalter a déclaré lors d’une conférence téléphonique mercredi.

« Il s’agit simplement d’être un peu plus réfléchi, un peu plus sensible au passé. Et j’ai hâte d’avoir des conversations avec lui. J’ai hâte de voir ses progrès et j’espère qu’il reviendra sur le terrain et ensuite pour nous, j’espère. pouvoir l’inclure dans le camp d’octobre. »

La liste comprend encore de nombreux noms familiers, notamment le duo de l’AC Milan composé de Christian Pulisic et Yunus Musah, l’attaquant d’Arsenal Folarin Balogun, ainsi que le milieu de terrain de la Juventus Weston McKennie. Au total, l’effectif comprend 12 joueurs qui ont aidé les États-Unis à atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du Monde et 16 qui ont fait partie de l’équipe américaine vainqueur de la Ligue des Nations de la Concacaf cet été.

Gio Reyna n’a pas encore joué pour le Borussia Dortmund cette saison alors qu’il se remet d’une blessure. Elsa/Getty Images

« Nous voulons fondamentalement reconnaître que, d’accord, il y a eu du bon travail, mais maintenant nous pouvons le porter à un niveau différent et voici comment nous allons le porter à un niveau différent », a déclaré Berhalter. « Et cela s’explique en partie par un modèle de propriété des joueurs, dans lequel ils s’approprient davantage ce qui se passe. »

Les autres joueurs blessés incluent le capitaine habituel Tyler Adams de Bournemouth, l’attaquant d’Utrecht Taylor Booth, le défenseur du Celtic Cameron Carter-Vickers, le gardien du Toronto FC Sean Johnson, l’attaquant de Norwich City Josh Sargent, le gardien de Manchester City Zack Steffen et le défenseur du Nashville SC Walker Zimmerman.

Un nouveau visage est le défenseur de Palerme Kristoffer Lund. Lund, un arrière gauche de 21 ans, a joué au niveau international pour le Danemark chez les jeunes et il a demandé un changement d’association unique avec la FIFA. Il est éligible pour représenter les États-Unis par l’intermédiaire de sa mère.

Parmi les autres joueurs non plafonnés figurent le gardien de l’Inter Miami Drake Callender, le défenseur de Wolfsburg Kevin Paredes et le milieu de terrain de l’Inter Miami Ben Cremaschi.

Le défenseur de Fulham, Tim Ream, revient aux États-Unis après avoir raté la Ligue des Nations en raison d’une fracture au bras.

Les équipes internationales d’Europe, d’Afrique et d’Amérique du Sud participent toutes aux qualifications pour diverses compétitions, ce qui les rend indisponibles. Cela laissait à US Soccer le soin de programmer l’Ouzbékistan et Oman. Les deux équipes se préparent à participer à la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 qui se tiendra au Qatar en janvier prochain.

« Nous avons une approche stratégique à long terme, avec deux principes qui sont des effectifs solides et le maintien de la continuité », a déclaré Berhalter dans un communiqué d’US Soccer. « Nous sommes ravis d’avoir un certain nombre de joueurs clés dans ce groupe tout en étant en mesure d’introduire de nouveaux visages dans l’équipe senior. L’Ouzbékistan et Oman sont des types d’équipes que nous pourrions affronter lors de la Coupe du Monde, c’est donc une opportunité importante de gagner. cette expérience. »

ALIGNEMENT DÉTAILLÉ PAR POSITION (Club/Pays ; Sélections/Buts)

GARDIENS DE BUT (3) : Drake Callender (Inter Miami ; 0/0), Ethan Horvath (Nottingham Forest/ENG ; 8/0), Matt Turner (Nottingham Forest/ENG ; 32/0)

DÉFENSEURS (9) : Sergiño Dest (PSV Eindhoven/NED ; 26/2), Kristoffer Lund (Palerme/ITA ; 0/0), Mark McKenzie (Genk/BEL ; 11/0), Kevin Paredes (Wolfsburg/GER ; 0/0), Tim Ream (Fulham/ENG ; 51/1), Chris Richards (Crystal Palace/ENG ; 10/1), Antonee Robinson (Fulham/ENG ; 36/2), Miles Robinson (Atlanta United ; 25/3), Joe Scally ( Borussia Mönchengladbach/ALLEMAGNE ; 6/0)

MILIEUX DE TERRAIN (6) : Johnny Cardoso (Internacional/BRA; 7/0), Ben Cremaschi (Inter Miami; 0/0), Luca de la Torre (Celta Vigo/ESP; 16/0), Weston McKennie (Juventus/ITA; 44/11), Yunus Musah (AC Milan/ITA ; 27/0), Malik Tillman (PSV Eindhoven/NED ; 4/0)

AVANTS (6) : Brenden Aaronson (Union Berlin/GER ; 32/7), Folarin Balogun (Arsenal/ENG ; 2/1), Cade Cowell (San Jose Earthquakes ; 8/1), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED ; 16/7), Christian Pulisic (AC Milan/ITA ; 60/25), Tim Weah (Juventus/ITA ; 31/4)

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.