Gio Reyna a soif d’une chance au n°10. Nottingham Forest la lui donnera-t-elle ?

En fin de compte, quelque chose a dû céder. Pour Giovanni Reyna et le Borussia Dortmund, le rêve se transformait rapidement, sinon en cauchemar, du moins en une sorte de paralysie du sommeil.

Il était devenu clair que la confiance du club allemand dans la capacité de Reyna à transformer son potentiel en régularité s’estompait et, à Noël, le milieu de terrain avait également renoncé à y croire. Les souvenirs de cette première promesse ont été supplantés par l’inactivité de l’abri.

Après avoir débuté un seul match de Bundesliga toute la saison et joué 271 minutes en championnat, l’international de l’USMNT a changé de représentation du géant américain Wasserman à Gestifute, l’agence de Jorge Mendes fin décembre. Il s’agissait d’une décision visant à accélérer son départ de Dortmund et à trouver rapidement un nouveau club avec de meilleures perspectives de temps de jeu grâce au super-agent portugais souvent considéré comme l’un des plus influents du football.

Juste avant la nouvelle année, une réunion a eu lieu entre le joueur, son père Claudio, légende du football américain, Gestifute et le directeur sportif de Dortmund, Sebastian Kehl. Le mécontentement de Reyna face à ses minutes limitées a été clairement exprimé, tout comme la position de Dortmund selon laquelle ils ne lui feraient pas obstacle, selon des sources proches du club qui sont au courant de la situation et, comme toutes les personnes consultées pour cet article, ont obtenu l’anonymat. pour protéger les relations.

Ce processus s’est terminé par sa signature à Nottingham Forest, une équipe 16e de la Premier League anglaise et dont un autre client de Mendes, Nuno Espirito Santo, est devenu manager avant Noël. Reyna est prêté au City Ground jusqu’à la fin de la saison – il portera le numéro 20 – après avoir signé une prolongation de contrat jusqu’en juin 2026 à Dortmund.

Le précédent contrat de Reyna devait expirer en 2025. Le club de Bundesliga réfléchissait depuis longtemps au dilemme entre le vendre cet été ou lui proposer un nouveau contrat dans l’espoir qu’il puisse briller de manière constante et devenir éventuellement un actif vendable semblable à son ami Jude Bellingham. , établissant désormais des records au Real Madrid après son transfert de Dortmund l’été dernier. Étant donné que Reyna leur a coûté très peu lors de son arrivée, toute vente aurait représenté un bénéfice important pour Dortmund.

L’appétit de jeu des Américains a accéléré les choses.

Au départ, on pensait que Dortmund voulait 20 millions d’euros (17 millions de livres sterling, 21,7 millions de dollars) pour le joueur de 21 ans, ou au moins un prêt avec obligation de l’acheter pour un montant similaire cet été. L’offre permanente souhaitée par le club et le joueur ne s’est pas concrétisée. Il part donc pour quatre mois, ce qui donne à Kehl une seconde chance d’obtenir l’argent nécessaire pour le milieu de terrain cet été, avec la protection de cette année supplémentaire sur son contrat. ou pour la perspective d’un retour amélioré dans l’équipe de Dortmund.

Reyna était une étoile montante à Dortmund en même temps que Bellingham et Jadon Sancho. Les gens parlaient de l’Américain comme d’un talent dans la lignée de son compatriote et ancienne star de Dortmund Christian Pulisic.

Il y a eu des moments alléchants. Il faisait partie de l’équipe de Dortmund qui a remporté le DFB-Pokal 2020-21, est devenu le plus jeune joueur à disputer 50 matches de Bundesliga et, lors d’une victoire 3-0 contre Copenhague en septembre, est devenu le premier Américain à enregistrer deux passes décisives en Champions. Match de championnat.

Mais les blessures ont freiné sa progression et la pandémie a également eu un impact, le laissant parfois isolé et loin de chez lui.

Mais surtout, Reyna n’a pas réussi à convaincre l’entraîneur de Dortmund, Edin Terzic, qu’il devrait jouer régulièrement au milieu de terrain central, que ce soit en tant que n°8 ou n°10.

“Si c’était mon scénario ou mon jeu idéal, ce serait avec deux n°6 et je serais une sorte de n°10 en liberté”, Reyna dit une fois sur un podcast avec ses collègues coéquipiers de l’USMNT Tim Ream et Joe Scally, pour parler de son rôle au sein de l’équipe nationale. «Je pense que c’est un peu là que je trouve de l’espace et que j’aime créer, marquer des buts et obtenir des passes décisives. C’est là que je peux réussir.

À Dortmund, Terzic a préféré l’expérience, la fiabilité et la régularité de joueurs tels que Julian Brandt et Marco Reus à ces postes, tandis que des joueurs encore plus jeunes comme Jamie Bynoe-Gittens, 19 ans, ont devancé Reyna en termes de temps de jeu.

Les apparitions de remplaçants ont eu tendance à se dérouler à droite ou à gauche du milieu de terrain, et bien qu’il y ait eu des moments où ses capacités ont brillé, il n’y en a pas eu suffisamment.

Son départ de Dortmund ne fait pas suite à une rupture dramatique. L’attitude de Reyna a été bonne et il est populaire dans le vestiaire.

Pour sa part, Terzic a parlé positivement du joueur, plus récemment après qu’il soit sorti du banc lors des 24 dernières minutes de la victoire 3-1 contre le VfL Bochum dimanche.

« Gio est un joueur fantastique. Bien sûr, il n’est pas content quand il ne joue pas”, a-t-il déclaré. « On pouvait voir que Gio est capable d’influencer le jeu depuis le banc. Il était très confiant avec le ballon, a réussi à créer quelques situations dangereuses, mais a été un peu malchanceux en finissant dans une ou deux situations.

À ce stade, l’entraîneur de Dortmund avait également insisté sur le fait qu’il ne se préparait pas à perdre le milieu de terrain avant la date limite des transferts allemands jeudi. “Je m’attends à ce qu’il soit disponible vendredi”, a-t-il ajouté. «Je n’ai rien entendu d’autre. Gio est sous contrat, Gio est notre joueur et a bien fait quand il est arrivé aujourd’hui.

Cependant, l’urgence avec laquelle les agents lui ont présenté de nouveaux clubs suggérait que Reyna ne partageait pas la confiance de son manager.

Le football régulier en équipe première au niveau des clubs devrait aider Gio Reyna au niveau international (Darren Carroll/Getty Images)

Les options étaient variées. Séville, sept fois vainqueur de la Coupe UEFA/Ligue Europa, était intéressé mais n’a pas pu financer un accord. Marseille, septième de la Ligue 1 française, s’est également entretenu avec Dortmund. Autre Les clubs s’intéressaient depuis longtemps au milieu de terrain, mais il n’avait auparavant montré aucune envie de quitter Dortmund.

Le passage de la représentation à Mendes a apporté l’option de l’Angleterre et de la Premier League, ce qui a séduit Reyna notamment parce qu’il n’avait pas besoin de réduire son salaire de 3,5 millions d’euros par an (3 millions de livres sterling ; 3,8 millions de dollars).

Cette décision ne se fera pas sans difficultés. Certains proches du joueur ont déjà estimé qu’un passage en Premier League serait préférable dans un club plus grand, certains s’attendant à plus de possession dans les matchs – Forest a le quatrième taux de possession moyen le plus bas de l’élite anglaise cette saison avec 39,4 pour cent.

L’élément physique d’une bataille de relégation en Angleterre constituera un test pour Reyna, mais il est capable de le réussir. Il a remporté 56,1 pour cent de ses duels en Bundesliga cette saison (46 pour cent la saison dernière et 42 pour cent en 2021-22, par FotMob).

Parmi les 58 joueurs des positions n°10 et n°8 ayant enregistré au moins 500 minutes dans l’élite anglaise cette année, le taux moyen de réussite en duel est de 49,7 pour cent.

Gardez à l’esprit que Reyna dispose de près de la moitié du temps limite pour cet échantillon. Mais s’il parvient à maintenir son rythme actuel pour Forest dans la seconde moitié de la campagne, il se classerait parmi les meilleurs duellistes de la division.

Il ne se dérobe certainement pas au travail défensif. Bien que là encore sur un échantillon limité de minutes, il est en tête du classement de la Bundesliga pour avoir récupéré le ballon dans le dernier tiers toutes les 90 minutes.

Se pose ensuite la question de savoir si Reyna aura la chance de jouer dans sa position privilégiée au City Ground.

Forest a une formation 4-2-3-1 raisonnablement fluide, où le trio derrière l’attaquant se déplace. Il est probable que Morgan Gibbs-White débutera toujours en tant que numéro 10, mais Nuno aime que les deux attaquants plus larges échangent régulièrement et ne devraient pas rester à l’écart tout le match comme les ailiers conventionnels.

Nuno aligne parfois également son équipe dans une formation 4-3-3, ce qui pourrait offrir à Reyna des chances de jouer en tant que n°8.

Contrairement à Dortmund, où son chemin vers l’action régulière en équipe première a été bloqué par d’autres grands talents, il y a un manque de force en profondeur à Forest, avec la forme de Callum Hudson-Odoi fluctuante et Anthony Elanga talentueux mais susceptible de se blesser. . Au-delà de Gibbs-White, il n’y a pas d’autres options que le n°10, qui offrirait une chance à Reyna.

C’est à l’Américain surdoué de prouver que lorsque l’occasion se présente, il peut enfin la saisir.

(Photo du haut : Léon Kuegeler/Getty Images)