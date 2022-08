Ginuwine répond à l’obtention de Meme’d, dit qu’il est victime d’intimidation

Même vieux Elgin

À ce jour, vous avez probablement ri des vidéos de Vin de Ginu montrant ses mouvements de danse loufoques lors de récentes performances qui ont déclenché des mèmes hilarants (et des réactions calomnieuses) sur les réseaux sociaux.

Dans un long post Instagram, la légende du R&B (qui sonne toujours bien en direct et semble vraiment profitez de ses performances) a abordé les mèmes comme le ferait n’importe quel oncle pas très averti sur Internet.

“Maintenant, j’ai eu un peu de temps pour jouer lol Je tournais des trucs télévisés à Vegas que vous verrez en octobre (secret) Mais je ne pouvais pas répondre à beaucoup de ces cyber trucs sur Internet, le téléphone sonnait, les blogs appelaient, les amis appelaient WOW, Et pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà que je suis provocateur, alors allons-y !!!! Je vois que je dois arrêter de m’appeler le vieil homme lol Je ne savais pas que j’étais encore digne d’actualité drôle ou pas, mes potes me disent toujours que tu ne comprends pas qui tu es G, wow !!! ok maintenant je le fais c’est sur merci à tous en effet lololol PODCAST (LE point G) arrive plus tôt maintenant Fosho, demandez-moi n’importe quoi, amusons-nous, merci les neveux #bobbleheadscoming #slipperscoming #turnitintomoney #supportfolks #wine #loversandhaters #nofilter millions, amenez-moi là-bas mon peuple lol letgetit !!!!”