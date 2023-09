Ginther et les responsables de la ville de Columbus organisent un forum public sur la violence armée

Les responsables de la ville de Columbus ont organisé mardi une conversation communautaire sur les tendances et les statistiques inquiétantes sur la violence armée – et sur la manière de la prévenir.

Le forum réunissait le maire de Columbus, Andrew J. Ginther, Rena Shak, directrice du Bureau de la ville pour la prévention de la violence ; le commissaire à la santé, le Dr Mysheika W. Roberts, qui supervise la santé publique de Columbus, et la chef de la police de la ville, Elaine Bryant,

Organisé à l’auditorium de Columbus Public Health sur Parsons Avenue, l’événement visait à vanter les programmes et les efforts de prévention de la violence de la ville et à connecter les membres de la communauté aux ressources. Les responsables de la ville affirment avoir été informés à l’avance du public de la table ronde sur les réseaux sociaux ainsi que par l’intermédiaire des agents de liaison dans les quartiers, et des dizaines de personnes y ont participé. Un communiqué informant les médias de l’événement a été publié quelques heures plus tôt.

Shak, qui a commencé à diriger le nouveau bureau de la ville pour la prévention de la violence en mars, a dirigé la discussion.

Rena Shak, directrice du Bureau de prévention de la violence de Columbus, écoute le mardi 19 septembre 2023, lors d’une discussion communautaire sur la violence armée qui s’est tenue à Columbus Public Health sur Parsons Avenue.

« Nous avons pensé qu’il était important, une fois que nous avons créé le Bureau de prévention de la violence, que la communauté bénéficie d’un ensemble de connaissances du Dr Roberts et du chef Bryant sur ce que nous constatons et les défis », a déclaré Ginther, ajoutant que la ville espère accueillir davantage de forums publics à l’avenir.

« Ce bureau a travaillé au cours des derniers mois pour constituer son équipe de base tout en prenant les rênes de la coordination des programmes de prévention et d’intervention à l’échelle de la ville », a déclaré Ginther. « Pour faire face à cette situation, il faut une approche large et stratégique, active et fondée sur les données, mais cela nécessite également d’établir et de maintenir un dialogue actif, continu et solide avec chacun de nos voisins. »

Le chef de la police Bryant a noté que jusqu’à présent en 2023, 19 des 114 homicides survenus dans la ville mardi après-midi étaient liés à la violence domestique. À la même époque l’année dernière, il y a eu quatre homicides liés à la violence domestique, a-t-elle déclaré.

Bryant a également souligné la tendance des jeunes victimes et délinquants de violence armée.

« Nous avons 30 de nos victimes d’homicide âgées de 21 ans ou moins », et 49 suspects âgés de 21 ans ou moins, a déclaré Bryant. « Ces chiffres sont si élevés, et c’est une tendance… non seulement que nous observons à Columbus, mais que vous observez dans tout le pays. »

Les participants ont été invités à donner leur avis lors de séances en petits groupes.

« Lorsque nous nous sommes réunis en petits groupes, nous avons pu poser des questions et déterminer ce que nous pouvions faire pour aider », a déclaré Katie Gales, 47 ans, à The Dispatch.

Caleb Cuthbertson, un étudiant qui vit dans le quartier Polaris de la ville et qui mène des recherches sur la violence armée et la prévention, a déclaré qu’il pensait également que les discussions en petits groupes étaient « vraiment significatives et percutantes ».

« La petite table a permis de s’exprimer plus facilement sur certains des problèmes et préoccupations que nous avons sans avoir à nous présenter devant une salle pleine », a-t-il déclaré.

Les participants écoutent le maire de Columbus, Andrew J. Ginther, et d’autres responsables de la ville diriger une discussion communautaire sur la violence armée le mardi 19 septembre 2023, à Columbus Public Health.

L’événement de rachat d’armes à feu aura lieu le 30 septembre

Le Bureau de prévention de la violence de la ville organisera un événement de rachat d’armes le 30 septembre en partenariat avec la police de Columbus.

Entre 10 heures et 13 heures, les gens peuvent rendre leurs armes à feu dans le parking de l’église baptiste Trinity, située au 461, avenue St. Clair, dans le Near East Side de la ville.

Les armes de poing, d’assaut et autres carabines ainsi que les fusils de chasse seront acceptés, selon le type et l’état de chaque arme à feu. Chaque arme sera éligible à une carte-cadeau d’une valeur allant jusqu’à 750 $.

D’autres types d’armes à feu, y compris les répliques, les antiquités et les armes à feu non fonctionnelles, peuvent également être échangées contre une carte-cadeau de 25 $.

Aucune pièce d’identité ne sera requise pour remettre une arme à feu, ce qui les rendra complètement anonymes.

Ceux qui souhaitent rendre leurs armes doivent avoir l’arme dans le coffre du véhicule et respecter toutes les lois locales pendant le transport de l’arme à feu. L’arme à feu doit être déchargée et de préférence dans un sac ou une boîte avec des munitions séparées de l’arme à feu.

Les participants écoutent le maire de Columbus, Andrew J. Ginther, et d’autres responsables de la ville, organiser une discussion communautaire sur la violence armée le mardi 19 septembre 2023 à Columbus Public Health.

Efforts contre la violence armée : DeWine et Ginther annoncent un centre chargé d’enquêter sur les crimes commis avec des armes à feu

