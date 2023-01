Gino Odjick est mort à 52 ans

Gino Odjick, un favori des fans qui a joué huit saisons avec les Canucks de Vancouver, est décédé.

La nouvelle est tombée dimanche après-midi lorsque sa sœur Dina a posté sur Facebook.

“Nos cœurs sont brisés. Mon frère Gino Odjick nous a quittés pour le monde des esprits”, a-t-elle écrit.

Peu de temps après, la mort de l’homme de 52 ans a été annoncée en direct lors de la diffusion du match des Canucks.

Stan Smyl, vice-président des opérations hockey des Canucks de Vancouver, a été interrogé sur la perte de son ancien coéquipier lors d’une entrevue publiée sur les réseaux sociaux.

« C’était un ami pour moi, pour vous et pour tous ses partisans ici en Colombie-Britannique et partout en Amérique du Nord, a dit Smyl.

“C’était une personne très spéciale – sur la glace, il faisait ce qu’il avait à faire, mais hors de la glace, il était l’un des êtres humains les plus gentils que j’ai rencontrés et avec qui j’ai joué… C’était Gino. Son cœur était au milieu de tout, tout le temps, pas seulement pour ses coéquipiers mais pour sa famille, ses amis.”

Plus tôt cette année, la plaque d’Odjick a été dévoilée au BC Sports Hall of Fame. Alors qu’il se dirigeait vers la scène, les personnes présentes ont commencé à scander “Gino, Gino, Gino”, un chant qui remonte à son premier match avec les Canucks en 1990.

“Quand vous êtes jeune, vous rêvez toujours de jouer dans la LNH et que mon rêve se réalise était tout simplement incroyable”, a déclaré Odjick lors de l’événement de 2022.

« Tu n’es pas censé réussir quand tu viens d’une petite communauté des Premières Nations.

Odjick, qui est Algonquin de Kitigan Zibi près de Maniwaki, au Québec, a grandi en jouant au hockey sur les patinoires extérieures de la Première Nation.

Il deviendrait l’un des joueurs les plus redoutés à avoir enfilé une paire de patins dans la Ligue nationale de hockey. En huit saisons en tant que Canuck, Odjick s’est imposé comme l’un des joueurs les plus coriaces de la Ligue nationale de hockey, accumulant plus de 2 500 minutes de pénalité au cours de sa carrière.

Loin de la glace, Odjick a toujours été un gentil géant qui utilise sa plateforme pour inspirer des générations de jeunes Autochtones à poursuivre des études.



Ceci est une histoire en développement. Plus à venir.