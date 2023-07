Gino D’Acampo décroche un nouvel emploi après avoir fermé une chaîne de restaurants pour dettes et abandonné une émission de télévision

GINO D’Acampo a décroché un tout nouvel emploi au milieu de la récente tourmente de sa carrière.

Le chef de la télévision proposera une démonstration de cuisine similaire à la suite du nouvelles que sa chaîne de restaurants autrefois populaire a été fermée avec des dettes croissantes.

Gino a décroché un nouvel emploi après ses récents problèmes de carrière

Gino présentera un spectacle aux visiteurs du Yorkshire Dales Food and Drink Festival suivant mois.

L’événement aura lieu à Skipton du 21 au 23 juillet à Funkirk Farm.

Gino n’est pas le seul visage célèbre qui se présentera à l’événement.

D’autres favoris de la télévision, dont James Martin et The Hairy Bikers, feront également des démonstrations et partageront leurs secrets culinaires.

Gino affrontera les masses après une série de revers de carrière au cours des derniers mois et la star a donc probablement hâte de se remettre sur les rails en participant au populaire festival familial – qui est le plus grand du genre au Royaume-Uni.

Le Sun a révélé en exclusivité que la chaîne de restaurants de Gino avait fait faillite avec une dette de plus de 5 millions de livres sterling.

Les liquidateurs ont lancé une enquête approfondie, d’un coût gigantesque de 150 000 £, qui examinera la conduite des principales parties prenantes et pourquoi les livres de l’entreprise ont disparu.

Cela vient après que Gino ait quitté son émission avec Gordon Ramsay et Fred Sirieix après avoir été attrapé avec du cannabis par des chiens renifleurs de la Border Force.

Le Sun avait précédemment révélé que quelques semaines seulement avant que Gino ne quitte le road show télévisé, il avait été surpris avec la drogue de classe B alors qu’il s’envolait pour la Grande-Bretagne à bord du jet privé de Gordon après le tournage en Espagne.

Un clip refait surface de 2020 montrait également la star prenant de la drogue devant la caméra pendant le tournage de Gordon, Gino et FredRoad Trip américain.

Le mystère entoure pourquoi IRG – anciennement connu sous le nom de Gino D’Acampo Worldwide Restaurants Ltd – a fini par devoir des millions après avoir été déclaré solvable l’année dernière.

Des enquêtes sont en cours pour comprendre pourquoi un créancier de Gino D’Acampo Ltd est soudainement apparu et doit près de 5,4 millions de livres sterling à la société.

En avril dernier, la société, propriété du chef de This Morning TV, 46 ans, et de sa femme Jessica s’est déclarée solvable et deux administrateurs ont signé une déclaration déclarant qu’elle n’avait pas de créanciers.

Les liquidateurs ont maintenant lancé une enquête coûteuse et minutieuse, qui examinera des domaines tels que les raisons pour lesquelles cette dette n’a été révélée que maintenant, la conduite des principales parties prenantes et «l’emplacement des livres et registres de l’entreprise».

Les principaux actionnaires de la société sont Gino, qui en détient 10 %, et Individual Restaurants Group Ltd, qui a acquis une participation de 75 % en 2019 pour un montant non divulgué.

