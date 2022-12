Ginni Thomas dit qu’elle regrette les textes post-électoraux à Meadows

WASHINGTON (AP) – Virginia Thomas, l’épouse du juge de la Cour suprême des États-Unis, Clarence Thomas, a déclaré qu’elle regrettait d’avoir envoyé des SMS au chef de cabinet de la Maison Blanche de l’époque, Mark Meadows, après les élections de 2020, déclarant au comité de la Chambre le 6 janvier que “je prendrais tous de retour si je le pouvais aujourd’hui.

Thomas – connu sous le nom de Ginni – est un militant conservateur de longue date. Dans une transcription de l’interview publiée par le panel vendredi, elle a déclaré aux enquêteurs qu’elle était “émotive” après les élections lorsqu’elle a envoyé plusieurs textes à Meadows l’exhortant à rester ferme avec le président de l’époque, Donald Trump, alors qu’il affirmait à tort qu’il y avait une fraude électorale.

Dans les textes, elle a déploré l’état de la politique américaine et a qualifié l’élection de “casse”. Thomas a déclaré au panel qu’elle pensait toujours qu’il y avait eu des irrégularités électorales, mais elle croyait que Joe Biden était le président des États-Unis.

“Vous savez, c’était une période émouvante”, a déclaré Thomas au comité. “Je suis désolé que ces textes existent.”

Le panel de neuf membres a demandé l’interview de Thomas, et elle est apparue volontairement. Alors que Thomas a exhorté Meadows à agir et qu’elle est mariée à l’un des neuf juges de la Cour suprême qui examinaient à l’époque les défis électoraux de Trump, les enquêteurs ne pensaient pas qu’elle avait joué un rôle majeur dans les efforts de Trump pour annuler l’élection ou son inaction en tant que violent. l’insurrection s’est déroulée. Son nom n’apparaît pas une seule fois dans le rapport final du comité publié la semaine dernière.

Pourtant, le comité a cherché à lui parler alors qu’il construisait un compte rendu complet de l’insurrection du 6 janvier 2021 et des semaines précédentes. La présidente et vice-présidente du comité, la représentante démocrate Bennie Thompson du Mississippi et la représentante républicaine Liz Cheney du Wyoming, ont déclaré que le panel voulait lui parler après que son nom ait été mentionné dans les communications avec d’autres témoins.

L’avocat de Thomas, Mark Paoletta, a déclaré vendredi dans un communiqué que son absence du rapport était une conclusion qui “était évidente depuis le début” et que ses activités post-électorales étaient “minimes et courantes”.

Dans l’interview, Thomas s’est qualifiée d ‘«instigatrice» de Groundswell et d’autres groupes de défense conservateurs qui se réunissent chaque semaine en tant que coalition depuis des années. Elle et son mari sont des associés de longue date de l’avocat conservateur John Eastman, un architecte du plan visant à ce que plusieurs États du champ de bataille de 2020 envoient des électeurs alternatifs pour Trump, plutôt que pour Biden.

Thomas a déclaré que même si elle était intéressée à poursuivre les allégations de fraude électorale, elle s’était largement écartée au lendemain de l’élection parce qu’elle sentait que sa présence en tant qu’épouse du juge Thomas «refroidissait» souvent la discussion. Elle a insisté sur le fait qu’elle opérait séparément de son mari.

“C’est risible pour quiconque connaît mon mari de penser que je pourrais influencer sa jurisprudence”, a-t-elle déclaré. “L’homme est indépendant et têtu.”

Thomas a déclaré tout au long de l’entretien qu’elle avait toujours des inquiétudes concernant la fraude électorale, mais a fourni peu de preuves. Pressée par les enquêteurs au sujet de ses efforts post-électoraux pour contester les résultats des élections, Thomas a hésité.

Lorsque le panel lui a dit que l’avocate alignée sur Trump, Cleta Mitchell, avait témoigné sous serment que Thomas l’avait interrogée sur une fraude potentielle lors des élections en Géorgie, Thomas a déclaré qu’elle ne se souvenait pas de la conversation.

“Je n’en ai aucun souvenir”, a déclaré Thomas aux enquêteurs. “Tout ce que je faisais était de rechercher des fraudes et des irrégularités lors des élections, pas de les annuler.”

À plusieurs reprises, les législateurs se sont penchés plus précisément sur les réponses de Thomas – et elle avait peu de détails à offrir en retour.

“Je pense que je vous ai compris en disant que vous n’avez jamais vu de liste de fraudes ou d’irrégularités”, lui a demandé Cheney à un moment donné.

« C’est vrai », répondit Thomas. “Je sais. Je n’étais pas très profond.

“Mais vous êtes convaincu qu’il y a eu des fraudes et des irrégularités ?” Cheney a poursuivi.

“Je l’entendais, membre du Congrès, de la part de beaucoup de personnes en qui j’ai confiance”, a déclaré Thomas.

Cheney a demandé à Thomas si elle savait que les propres conseillers de Trump, le procureur général et d’autres lui avaient dit qu’il n’y avait pas de fraude qui changerait le résultat des élections.

“C’était une nouvelle pour moi, membre du Congrès”, a répondu Thomas.

Cheney a demandé quand elle en a pris conscience.

“Je pense que quelque temps après que ce comité a commencé ses travaux”, a répondu Thomas.

Mais Thomas a dit que même si elle avait été au courant, cela ne changerait pas son point de vue. “Je pense juste qu’il y a encore des inquiétudes”, a déclaré Thomas, tout en reconnaissant que Biden est le président.

Maintes et maintes fois, le panel a confronté Thomas avec ses propres mots, y compris un texte à Meadows une semaine après les élections dans lequel elle a suggéré que l’avocat Sidney Powell “aidera la cavalerie à venir et la fraude révélée et l’Amérique sauvée”. Powell était à l’origine de certaines des affirmations les plus scandaleuses des alliés de Trump, notamment que des pays étrangers pirataient des machines à voter.

Thomas a expliqué aux enquêteurs qu’à l’époque, elle ne connaissait pas vraiment Powell, et qu’elle en a appris davantage dans les semaines à venir, “je suis en quelque sorte descendue de ce train.”

Elle a également déclaré aux enquêteurs qu’elle avait contacté le gendre de Trump, Jared Kushner, alors qu’elle tentait d’encourager l’équipe du président vaincu à enquêter sur une potentielle fraude électorale après les élections de 2020.

“J’essayais de le soutenir et de l’encourager à rester ferme jusqu’à ce que toutes les preuves soient réunies”, a déclaré Thomas aux enquêteurs qu’elle a écrit à Kushner dans un e-mail.

À un moment donné, elle a suscité la sympathie des enquêteurs.

“Je pense que tout le monde sur cet appel et dans cette salle pourrait être d’avis unanime que je ne sais pas combien d’entre vous voudraient que vos textes deviennent publics sur la première page du Washington Post”, a déclaré Thomas, faisant référence à les premiers rapports de ses communications.

“Je comprends cela”, a déclaré le représentant californien Adam Schiff, membre démocrate du comité. “Et je suis sûr que tu as raison, personne n’aimerait voir ses textes personnels dans le journal.”

__

L’écrivain d’Associated Press, Eric Tucker, a contribué à ce rapport.

Mary Clare Jalonick et Lisa Mascaro, Associated Press