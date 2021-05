Ginkgo Bioworks, soutenu par Bill Gates, devient public dans un SPAC de 15 milliards de dollars

L’accord comprend un placement privé de 775 millions de dollars dirigé par Baillie Gifford, Putnam Investments et la division Counterpoint Global de Morgan Stanley Investment Management. Le financement PIPE est un mécanisme permettant aux entreprises de lever des capitaux auprès d’un groupe restreint d’investisseurs qui rendent possible leur entrée sur le marché final. Cathie Wood’s Gestion des investissements Ark , La branche de capital-investissement de Bain Capital, la branche d’investissement privé de Bill Gates Investissement en cascade et Associés T. Rowe Price participent également.

Le mois dernier, la « super application » Grab, basée à Singapour, a annoncé son intention de devenir publique via une fusion SPAC avec Altimeter Growth Corp., dans le cadre d’un accord qui valorise la société à 39,6 milliards de dollars – le plus important du genre. Grab a également été nommé sur la liste CNBC Disruptor 50 de l’année dernière, au 16e rang.

L’accord, d’une valeur de 17,5 milliards de dollars, y compris une valorisation de 15 milliards de dollars pour Ginkgo et 2,5 milliards de dollars de produit de la transaction, en ferait l’une des plus importantes fusions SPAC à ce jour.

Les sociétés dites «à chèque en blanc» sont constituées dans le seul but d’acheter une autre société et de la rendre publique, généralement dans un délai de deux ans. Les offres SPAC ont été sur une bonne voie au cours de la dernière année alors que la pandémie et la volatilité sauvage continuent de peser sur le marché traditionnel des introductions en bourse.

Mais alors que les nouvelles transactions continuent d’inonder le marché, les actions d’introduction en bourse de la SPAC – dont beaucoup ont connu une activité commerciale spéculative accrue – se sont révélées vulnérables. Il y a eu 328 transactions SPAC au cours du premier trimestre 2021.

L’indice propriétaire CNBC SPAC 50, qui suit les 50 plus grandes transactions de chèques en blanc avant la fusion basées aux États-Unis par capitalisation boursière, qui a grimpé en flèche plus tôt cette année, a subi une forte baisse et est désormais négative pour l’année. L’indice CNBC SPAC Post Deal, qui comprend les plus grands SPAC qui sont venus sur le marché et qui ont annoncé une acquisition cible, a vu ses gains depuis le début de l’année anéantis. L’indice CNBC SPAC Post Deal était en baisse de 6,98% de la semaine dernière à lundi.