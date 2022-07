Ginger Zee de GMA partage un message crypté sur “avoir le courage de sauter” après avoir passé des semaines loin du spectacle

Ginger Zee de GOOD Morning America a partagé un mystérieux message sur le courage, donnant aux fans une mise à jour après avoir passé des semaines loin de l’émission.

Le météorologue bien-aimé s’est rendu sur Instagram pour partager une citation inspirante de l’auteur Doe Zantamada mardi matin.

Instagram/@ginger_zee

Ginger Zee a partagé un message crypté sur Instagram mardi matin sur le courage[/caption]

Instagram

Le météorologue bien-aimé s’est rendu sur Instagram pour publier une citation inspirante de l’auteur Doe Zantamata[/caption]

“L’indécision vole de nombreuses années à de nombreuses personnes qui finissent par souhaiter avoir juste eu le courage de sauter”, lit-on dans le message.

Les fans de Ginger étaient heureux de la voir revenir à l’émission matinale d’ABC après avoir passé des semaines à travailler sur un nouveau projet.

La femme de 41 ans avait précédemment révélé dans un post Instagram qu’elle et son équipe de tournage avaient subi une crevaison en conduisant sur les routes rurales des Rocheuses.

Ils avaient un délai serré pour se rendre à l’aéroport avant de réaliser que leur vol était retardé.

Et, ils n’ont pas pu louer de véhicule, ce qui signifie qu’ils ont dû voyager en Uber.

Elle a décrit l’épreuve comme «l’été 2022».

Ginger a annoncé son retour le 24 juin : « Je serai de retour sur GMA la semaine prochaine et vous verrez bientôt cette aventure fascinante que j’ai tournée dans les Rocheuses sur @ABCNewsLive.

“J’espère que vous passerez tous un merveilleux week-end.”





Dans une publication Instagram, elle a déclaré : « Le silence de ce flanc de montagne était assourdissant. Cela nous a rappelé à tous à quel point nos oreilles sont occupées à penser que le monde doit être.

UNE NOUVELLE VUE

The View célèbre actuellement sa 25e saison à l’antenne, et les fans de l’émission ont exprimé leur souhait de voir Ginger plus souvent.

Avec les co-animateurs normaux Joy Behar et Sara Haines tous deux absents de l’émission, Ginger, 41 ans, s’est glissée derrière la table.

Après son apparition en juillet, les fans de Ginger l’ont comblée de louanges.

“Le gingembre est tellement rafraîchissant et cool”, a tweeté un spectateur. “Elle est meilleure d’un jour que tous les autres hôtes invités de remplacement.”

Un fan a fait pression pour que la star de GMA rejoigne définitivement The View, en écrivant: «Je t’aimais sur The View, Ginger. Vous devriez devenir un nouveau membre de la distribution !”

