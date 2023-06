Ginger Minj choisit des chansons pour votre liste de lecture du mois de la fierté parfaite – Hollywood Life

Voir la galerie







C’est Mois de la fierté! Tout au long du mois de juin, HollywoodLa Vie est en fête avec Le son de la fierté, où des célébrités et des vedettes de la communauté LBGTQ+ choisissent des chansons pour la liste de lecture ultime du mois de la fierté 2023. C’est la bande-son parfaite pour planifier votre soirée Pride, rechercher comment protéger les droits LGBTQ+ou lire sur le histoire du mois de la fierté. Minj au gingembre, le drag interprète qui joue dans Filles d’or en direct ! et est apparu sur Course de dragsters de RuPaul et Les étoiles de la course de dragsters de RuPaul, se joint maintenant pour offrir un peu de confort du sud à la liste de lecture.

« Je pense que le moment qui a le plus changé ma vie a été la saison des fiertés juste après PULSE, et nous ne savions pas ce qui allait se passer », a déclaré le natif de Floride. Minj au gingembre pour HollywoodLa Vie lors de la discussion sur le mois de la fierté tout en choisissant des chansons pour Le son de la fierté. Basé à Orlando, Ginger a ressenti l’impact de la fusillade de masse de juin 2016 à la discothèque PULSE, faisant 49 morts et 53 autres blessés. Pour Ginger, l’attaque contre la discothèque queer a fait des vagues dans toute la communauté LGBTQ+. Ginger a fait preuve de courage pour remplir ses réservations. Ginger a déclaré que « chaque Pride à laquelle j’ai été invité [that year] battu des records de fréquentation, et le sentiment écrasant d’amour et d’acceptation guérissait.

Avec les attaques législatives continuelles contre la communauté, Ginger dit que Pride 2020 « se sent beaucoup plus important que n’importe quelle Pride de l’histoire récente ». Avec les interdictions de glisser et les attaques contre les soins de santé affirmant le genre qui sévissent – ​​en particulier dans la Floride natale de Ginger – la superstar du drag raconte HL qu’une grande démonstration de « visibilité, joie et force » queer doit être vue par le monde.

Il faut aussi l’entendre. C’est là que Le son de la fierté arrive, alors que Ginger partage son nouveau single – « I Am What I Am », avec deux autres reines féroces. Elle partage également comment l’attraper cet été avant de déposer ses nouveaux mémoires / livre de cuisine / tout dire, Sass frit du sud.

Ginger Minj, « Je suis ce que je suis »

Kacey Musgraves, « Suivez votre flèche »

Heather Small, « fière »

« Ou, honnêtement, n’importe quoi de la Queer comme folk bande sonore! »

HL : Comment se passe la célébration de la fierté de cette année par rapport à celle de l’année dernière ?

Ginger : « Cette année semble beaucoup plus importante que n’importe quelle Pride de l’histoire récente. La visibilité, la joie et la force de notre communauté doivent être vues et partagées avec le monde.

La fierté est un moment pour célébrer les héros méconnus. Y a-t-il quelqu’un que vous aimeriez voir davantage sous les projecteurs cette année?

« Nous avons perdu Drag Icon Heklina cette année, et aussi populaire qu’elle était, je ne pense pas qu’elle ait jamais eu le mérite qu’elle méritait d’avoir défoncé des portes lorsque les autres avaient trop peur de les franchir sur la pointe des pieds. Elle était abrasive, elle était drôle, elle ne s’excusait pas et elle était très, très importante.

Avez-vous un souvenir du passé de Pride Months ?

« J’ai eu beaucoup de chance d’être élevée par un groupe de reines qui ont traversé les émeutes de Stonewall, l’épidémie de sida, Divine devenant la première superstar du drag mainstream, RuPaul prendre ces rênes et réinventer la traînée plus de fois que de Madone a réinventé sa carrière, donc je n’ai jamais pris un seul moment d’une célébration de la Pride pour acquis ! »

« Je pense que le moment qui a le plus changé ma vie a été la saison de Pride juste après PULSE, et nous ne savions pas ce qui allait se passer. Est-ce que quelqu’un se présenterait ? Serions-nous en sécurité ? Est-ce que quelqu’un aurait même envie de célébrer? Chaque fierté à laquelle j’ai été invitée a battu des records de fréquentation, et le sentiment écrasant d’amour et d’acceptation a guéri.

Qu’avez-vous prévu pour juin (et le reste de 2023 ?)

« Tellement! En ce moment, je suis à Atlanta pour jouer Blanche dans « The Golden Gals Live! » puis c’est parti pour Provincetown tout l’été et des tournées en tête d’affiche en Australie, en Europe et au Mexique avant de publier mes mémoires/tout dire/livre de cuisine, Sass frit du sud, le 7 novembre ! Tout, du pain de viande aux commérages, est juteux; précommandez-en un exemplaire maintenant !

Avez-vous un message Pride 2023 à partager?

« L’acceptation commence par nous-mêmes. Regardez-vous dans le miroir, aimez ce que vous avez à offrir et célébrez VOUS ! Lorsque vous diffusez cette énergie dans le monde, vous la récupérez vraiment !

Continue de lire HollywoodLa Vie tout au long du mois de juin pour plus d’entrées dans Le son de la fierté et une couverture supplémentaire du mois de la fierté. Et rappelez-vous – réparez votre cœur ou mourez !

