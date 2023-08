Gina Raimondo salue la franchise des négociations mais prévient que la Chine ne peut plus investir

Commentez cette histoire Commentaire

SHANGHAI — La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, est arrivée en Chine cette semaine avec un mandat ambitieux : son département a mis en œuvre les contrôles stricts des exportations américaines contre la Chine, et elle a dû rester ferme sur cette position. Dans le même temps, l’ancien capital-risqueur cherchait à favoriser un dégel politique et à améliorer l’accès des entreprises américaines au lucratif marché chinois.

Malgré tous les sourires du public des deux côtés – y compris une réunion étonnamment longue avec le Premier ministre chinois – un mot pesait sur le voyage de quatre jours de Raimondo : « non investissable ».

S’adressant aux journalistes après sa deuxième journée de réunions, Raimondo a déclaré mardi soir que les entreprises américaines se plaignaient auprès d’elle du fait que la Chine avait créé pour elles un environnement toujours plus difficile.

Des relations stables entre les États-Unis et la Chine sont « profondément importantes », selon le secrétaire au Commerce

« De plus en plus, les entreprises américaines me disent que la Chine ne peut pas investir parce que c’est devenu trop risqué », a-t-elle déclaré. « Les entreprises recherchent donc d’autres opportunités ; ils cherchent d’autres pays ; ils cherchent d’autres endroits où aller.

Trois années de confinements liés au Covid ont mis à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement. Vint ensuite un mélange imprévisible de raids contre des entreprises américaines et de sanctions opaques – y compris le recours croissant à des interdictions de sortie contre les dirigeants d’entreprises étrangères. Dans l’ensemble, cela a amené les entreprises étrangères – et pas seulement américaines – à se méfier de la poursuite de leurs opérations en Chine.

Selon les termes de la Chine, le pays est ouvert aux affaires. En actions, pas tellement.

La Chine a cruellement besoin d’investissements étrangers alors que son économie peine à rebondir après des années de restrictions pandémiques, dans un contexte de crise croissante de la dette immobilière, de chômage record des jeunes et de ralentissement des dépenses de consommation.

« La Chine doit reconnaître qu’elle ne peut plus compter sur la masse de son marché pour attirer ce type d’investissement étranger », a déclaré Naomi Wilson, vice-présidente des politiques pour l’Asie et le commerce mondial au Conseil de l’industrie des technologies de l’information. « Même parmi les entreprises chinoises, des efforts ont été déployés pour se délocaliser hors de Chine. »

L’approche belliciste de l’administration Biden, dans la continuité de l’ère Trump, a permis à Pékin et Washington de poursuivre leurs rivalités croissantes sur les chaînes d’approvisionnement de technologies que les deux parties prétendent essentielles à la sécurité nationale.

L’année dernière, l’administration Biden a renforcé les contrôles sur les exportations de puces semi-conductrices américaines vers la Chine, en particulier les puces avancées nécessaires pour alimenter les systèmes d’intelligence artificielle. Et à peine deux semaines avant le départ de Raimondo pour la Chine, la Maison Blanche a publié un décret interdisant aux entreprises américaines d’investir dans des technologies chinoises susceptibles d’avoir des applications militaires ou de surveillance.

Comme pour souligner que les contrôles américains à l’exportation ne pouvaient pas freiner les entreprises chinoises, Huawei Technologies a lancé un nouveau téléphone 5G qui, selon les experts, repose entièrement sur des puces fabriquées en Chine.

« Les entreprises américaines veulent faire des affaires ici, mais elles ont besoin d’un environnement réglementaire prévisible », a déclaré Raimondo mercredi dans le hangar de Boeing à l’aéroport Pudong de Shanghai.

Elle a déjà critiqué l’Autorité aéronautique chinoise pour avoir empêché les compagnies aériennes chinoises de finaliser les achats du 737 Max de Boeing après que deux accidents mortels en 2019 ont conduit à son immobilisation mondiale, qui a depuis été levée. Aucun progrès sur la question n’a résulté de la visite de Raimondo.

Des relations stables entre les États-Unis et la Chine sont « profondément importantes », selon le secrétaire au Commerce

Raimondo a néanmoins rencontré des dirigeants américains et un certain nombre de hauts responsables chinois au cours de son voyage, notamment le Premier ministre Li Qiang et le vice-Premier ministre He Lifeng, dans le but de stabiliser les relations entre les deux plus grandes économies mondiales.

Le secrétaire a passé plus d’une heure avec le premier ministre, qui supervise l’économie.

Elle a également rencontré des dizaines d’hommes d’affaires américains lors d’une réception à Pékin et a pris la parole dans un cours d’économie sur le campus de l’Université de New York à Shanghai, où elle a discuté avec des étudiants des États-Unis, de Chine et d’ailleurs sur les contrôles à l’exportation, l’évolution de carrière et l’apprentissage de chacun. les différences des autres.

Raimondo a également fait un tour à Shanghai Disneyland – où elle a été arrêtée pour un câlin par une fillette de 7 ans bavarde habillée en LinaBell, un renard rose intelligent de Disney.

Les deux parties ont décrit la visite comme ouverte et pratique, un point positif notable dans une relation par ailleurs tendue et en proie à des désaccords sur le commerce, la technologie et Taiwan.

Raimondo a déclaré qu’elle avait eu beaucoup de « dialogues francs » pendant le voyage. « Nous avons maintenant un moment dans cette relation, et nous verrons s’il y a des actions », a-t-elle déclaré aux journalistes.

Raimondo et le ministre chinois du Commerce Wang Wentao ont convenu d’établir un canal de communication formel sur les questions commerciales, ce que Blinken a proposé pour les questions militaires mais que Pékin a rejeté.

Les deux parties ont également eu la première réunion d’« échange d’informations » sur les contrôles à l’exportation, soigneusement nommée pour mettre l’accent sur la transparence – mais pas sur la négociation – sur les mesures croissantes prises par Pékin et Washington pour protéger un ensemble croissant de technologies qu’ils considèrent comme importantes. à la sécurité nationale.

Alors que l’économie chinoise ralentit, la responsabilité incombe au leader Xi Jinping

Les médias d’État chinois ont déclaré que la visite représentait un « progrès pratique ».

Sun Xingjie, professeur à l’École des relations internationales de l’Université Sun Yat-sen, a déclaré dans une interview télévisée : avec Shenzhen Direct News que les relations entre les États-Unis et la Chine sont entrées dans une nouvelle étape et que la création du groupe de travail permettrait aux deux parties de séparer les sujets d’intérêt mutuel de l’hostilité.

« Les relations économiques et commerciales sino-américaines, profondément imbriquées, ne constituent pas un jeu à somme nulle », a déclaré Sun.