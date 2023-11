Gina Raimondo cherche à améliorer ses relations avec la Chine sur fond de tensions technologiques et taïwanaises

CNN

Avant les réunions à enjeux élevés la semaine prochaine entre les États-Unis et la Chine, la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a rejeté l’idée d’un conflit militaire avec la Chine à propos de Taiwan.

Les États-Unis et la Chine « ont le désir de stabiliser (leurs) relations », a déclaré Raimondo à Christiane Amanpour de CNN dans une interview diffusée samedi. Raimondo a noté que le monde s’attend à ce que les États-Unis et la Chine « soient responsables et gèrent cette relation ».

Raimondo a reconnu qu’il existe une « grande concurrence » avec la Chine, faisant écho aux sentiments similaires exprimés par le président Joe Biden, qui a déclaré que les États-Unis souhaitaient une concurrence avec la Chine plutôt qu’une hostilité et un conflit purs et simples.

Elle a souligné que des pourparlers directs et un dialogue ouvert sont essentiels pour éviter l’effondrement de la diplomatie entre les deux superpuissances. “Ce que je peux mettre sur la table, c’est le fait que les entreprises américaines ont le sentiment que la Chine est de moins en moins susceptible d’être investie — à cause de la loi anti-espionnage (de la Chine), à ​​cause du manque de prévisibilité et de l’environnement, à cause des raids sur les États-Unis. entreprises – et au moins donner (à la Chine) l’opportunité de réagir et d’apporter des changements », a-t-elle déclaré.

Dans le même temps, Raimondo a déclaré avoir déclaré à la Chine « qu’il ne peut y avoir de négociation lorsqu’il s’agit de questions de sécurité nationale », en particulier en ce qui concerne les puces semi-conductrices utilisées pour fabriquer des armes avancées.

“Je dois utiliser tous les outils à ma disposition pour m’assurer que nos puces semi-conductrices (et) nos modèles d’intelligence artificielle les plus sophistiqués ne tombent jamais entre les mains de l’armée chinoise”, a-t-elle déclaré.

Le mois dernier, le ministère du Commerce dévoilé de nouvelles règles limiter les types de semi-conducteurs que les entreprises américaines peuvent vendre à la Chine. La réglementation a encore renforcé un ensemble de contrôles à l’exportation entrés en vigueur en octobre 2022.

« Les États-Unis doivent cesser de politiser et de transformer en armes les questions commerciales et technologiques et cesser de déstabiliser les chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales », avait alors déclaré le porte-parole Mao Ning. “Nous suivrons de près l’évolution de la situation et défendrons fermement nos droits et intérêts.”

Mais selon Raimondo, il y a des aspects plus importants des relations économiques entre les États-Unis et la Chine à considérer et à discuter.

« Nous entretenons une relation commerciale de 700 milliards de dollars avec la Chine. La grande majorité – 99 % – n’a rien à voir avec les contrôles à l’exportation », a-t-elle déclaré.

Biden est prêt à discuter certaines de ces considérations économiques avec le président chinois Xi Jinping, alors que les deux dirigeants se rencontrent pour un sommet dans la région de la baie de San Francisco. Sont également sur la table les questions liées à la communication militaire entre les États-Unis et la Chine, à la crise climatique et au trafic de stupéfiants.