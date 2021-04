Le nôtre était ArcLight Sherman Oaks, qui était magnifique. À la seconde où vous entrez, il s’agit de film. À gauche, il y avait cette boutique de cadeaux très cool, qui avait des souvenirs de films et des livres, puis il y avait le bar avec des boissons mélangées, mais aussi un excellent chocolat chaud et du café. Il y avait tout un spectacle de costumes du film sur lequel ils se concentraient, que ce soit «Star Wars» ou une pièce d’époque. [The concessions stand] était toujours emballé parce que la nourriture était vraiment bonne – mais il y avait des tonnes de gens qui travaillaient, donc les files d’attente se déplaçaient rapidement.

L’ArcLight est un endroit pour les gens qui aiment les films. Si vous êtes cinéaste, si vous aimez les films, vous avez juste apprécié tout ce qui [the ArcLight] mis à en faire une expérience cinématographique organisée. Ils avaient toujours les films que nous voulions voir, mais ils avaient aussi des projections spéciales de films qui n’étaient pas sortis depuis des années, et un équilibre entre les grands blockbusters et les films indépendants. Ils en ont fait un événement. Nous n’avons jamais eu à aller ailleurs qu’à l’ArcLight – parce que vous saviez que c’était une expérience à chaque fois et que vous ne vouliez tout simplement pas tromper votre théâtre. Il n’y avait aucune raison d’aller ailleurs.

Alors que le reste de l’industrie cinématographique entame son retour provisoire à la normalité prépandémique, l’annonce que Los Angeles Cinémas ArcLight, une chaîne qui comprend le Cinerama Dome, fermerait a été un choc pour les cinéphiles fidèles et les cinéastes. Ici, le réalisateur Gina Prince-Bythewood (« La vieille garde, « »Amour et basket») Explique pourquoi la nouvelle a été si dévastatrice. Ce sont des extraits édités.

Ils avaient tout ce mur d’affiches de films, et en tant que cinéaste, vous espérez toujours que votre affiche apparaîtra là-haut. «Love & Basketball» a été créé au Cinerama Dome, et c’était incroyable d’avoir mon premier film dans ce théâtre emblématique, avec le tapis rouge et l’excitation de celui-ci, et de voir mon film sous le chapiteau. Le film de mon mari, quand il a écrit «Montez dans le bus», a également joué là-bas. Prendre une photo du chapiteau, faire tourner l’affiche de votre film, c’était passionnant. Et cela vous a donné l’impression de travailler sur quelque chose.

Mon mari et moi, quand nous sortions ensemble, allions au cinéma une fois par semaine. Personne d’autre à l’époque n’avait attribué de sièges. Vous savez quand vous alliez au théâtre et que vous deviez y arriver très tôt, à la recherche de deux places, et vous saviez où vous aimeriez vous asseoir et ces sièges ne sont jamais disponibles parce que quelqu’un est déjà là, et vous êtes-vous – vous savez, « Excusez-moi, pardonnez-moi, excusez-moi »? Ici, vous avez choisi votre siège préféré, vous êtes entré et vous vous êtes assis. Une fois que nous avions des enfants, nous allions tous exactement aux mêmes sièges à chaque fois: F25, 24, 23, 22. Ils nous permettaient d’être près de la fin, mais aussi de mettre les pieds sur une barre de métal juste en dessous de nous. Et pendant que vous attendez, ils ont toujours de superbes anecdotes à l’écran et de la musique de film, puis l’huissier viendrait et l’expérience commencerait.

Tous les huissiers et tous ceux qui y ont travaillé adorent clairement les films: vous pouvez leur demander quel film ils recommanderaient, et ils expliqueraient en détail pourquoi ils l’ont aimé. Juste avant le début du film, un huissier venait sur le devant du théâtre et annoncerait le film que vous êtes sur le point de voir, la durée, la cote et quelques informations sur le film. Et c’était toujours amusant parce qu’il y avait des huissiers qui étaient complètement timides, et c’était probablement horrible pour eux de devoir faire ça; d’autres donneraient ces longues explications et on pouvait dire que c’était juste leur moment au soleil.

Lorsque «Black Panther» est sorti, nous avons obtenu nos sièges que nous avons adorés deux semaines à l’avance. Nous savions qu’il allait être emballé. Et le public là-bas, il y a juste un amour du cinéma. Vous saviez donc que vous alliez aussi vous amuser avec la foule, car les gens applaudissent à la fin des films qu’ils aiment et applaudissent pendant les bandes-annonces dont ils sont passionnés. J’ai adoré voir d’autres familles vivre la même expérience, puis pouvoir en parler ensuite dans le hall. Vous saviez que les gens étaient là pour voir le film et ils respectaient le cinéma.

Entendre que l’ArcLight, de tous les théâtres, fermait était un choc. C’était un peu un coup dur pour ce fantasme que nous allions revenir là où nous étions. Le streaming a été formidable pendant cette période, et c’était incroyable pour « The Old Guard » d’atteindre le public mondial qu’il a fait. Mais j’aime toujours les théâtres. J’adore l’expérience collective de regarder un film avec des gens que je ne connais pas et qui ressentent tous les mêmes choses.