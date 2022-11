Gina Miller exhorte Starmer et Davey à lui donner une course claire pour renverser le conservateur senior

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La militante pour la démocratie Gina Miller a lancé un appel à Keir Starmer et Ed Davey pour qu’ils retirent leurs candidats au siège d’un conservateur de premier plan lors des prochaines élections générales afin de lui donner une meilleure chance de le renverser.

Mme Miller envisage de combattre la circonscription d’Epsom & Ewell dans le Surrey lors des élections prévues en 2024 en tant que candidate du True and Fair Party (TFP), qu’elle a fondé l’année dernière et qu’elle dirige désormais.

En tant que l’une des 30 candidates du TFP, elle espère évincer l’ancien secrétaire aux Transports Chris Grayling, qui occupait le siège des conservateurs depuis 2001 et jouissait d’une majorité confortable de 17 873 voix en 2019.

L’annonce de sa candidature le mois dernier a déclenché des avertissements de la part des militants travaillistes et libéraux démocrates selon lesquels elle diviserait simplement le vote anti-conservateur, ce qui rendrait M. Grayling susceptible de conserver le siège.

Mais dans une lettre vue par L’indépendantMme Miller – qui a vaincu le gouvernement devant le tribunal pour le Brexit et la prorogation illégale du Parlement par Boris Johnson – a déclaré à M. Starmer et M. Davey que le TFP avait délibérément choisi de lutter contre des sièges où aucun de leurs partis n’avait de chance réaliste de succès en 2024.

“Bien que nous soyons politiquement distincts des travaillistes et des libéraux démocrates, nous ne cherchons pas à diviser le vote dans les sièges détenus par les conservateurs que vos partis peuvent gagner de manière réaliste”, a-t-elle déclaré.

“Au lieu de cela, nos candidats indépendants d’esprit se présenteront dans des circonscriptions où les travaillistes et les libéraux démocrates ont peu ou pas de chance de gagner, offrant aux électeurs une nouvelle alternative aux conservateurs.”

Le “dossier choquant” de Grayling, y compris la privatisation bâclée du service de probation, le chaos des horaires de chemin de fer et un contrat de ferry du Brexit pour une entreprise sans bateaux, ont fait de lui “la quintessence ambulante et parlante de cette administration conservatrice indifférente et ratée”, a-t-elle déclaré.

Mais malgré cela, ni les travaillistes ni les Lib Dems n’ont réussi à « se rapprocher de le vaincre en six élections en 21 ans », a déclaré Mme Miller.

“Sa majorité est de près de 18 000 sur les Lib Dems, tandis que le parti travailliste avait 21 593 de retard en 2019”, a-t-elle écrit.

“Les deux parties ont eu suffisamment d’opportunités pour renverser M. Grayling. Ce qui est de la plus haute importance, c’est qu’il soit battu aux prochaines élections générales. Il ne doit pas être autorisé à causer d’autres dommages depuis Westminster.

«La façon la plus logique de vaincre M. Grayling est que les travaillistes et les libéraux démocrates se tiennent à l’écart, permettant à un candidat de se présenter directement au siège. C’est ma demande aujourd’hui.

Mme Miller a déclaré qu’en tant que nouveau parti ayant pour mission de nettoyer le système politique, le TFP avait la capacité de “couper les électeurs de tendance conservatrice qui en ont marre des années de gouvernance corrompue d’une manière que les partis traditionnels ne peuvent pas”.

Dans les vrais sièges bleus traditionnels tels qu’Epsom & Ewell, a-t-elle déclaré, sa liste de candidats extérieurs à la bulle de Westminster pourrait constituer un argument convaincant pour les électeurs qui ne voteraient jamais pour les travaillistes ou les libéraux démocrates.

Mme Miller exhorte également le Parti vert à ne pas contester la circonscription, où il a présenté un candidat contre M. Grayling lors de trois élections récentes.