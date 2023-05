Gina Miles, gagnante de « The Voice », révèle ses projets musicaux (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : NBC

Après des semaines à monter sur scène tout au long La voix saison 23, tout se résumait au vote américain. Gina Miles a été couronné nouveau vainqueur de La voix saison 23 dans ce qui était la marge de votes la plus proche de l’histoire de l’émission. « Je suis un peu éreinté en ce moment, mais je suis vraiment excité. Je suis très reconnaissant d’être ici et d’avoir eu des gens qui ont voté pour que je gagne. C’était vraiment cool », a déclaré Gina HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT sur ce qu’elle ressent après sa victoire épique.

La saison 23 se résumait à Gina et à l’équipe Blake Grâce Ouest. Ils se sont tenu la main en attendant les résultats dans les derniers instants de la finale. « C’était fou d’être là avec elle », a déclaré Gina. « Elle est l’une des personnes les plus travailleuses et les plus talentueuses de tous les temps, et elle mérite tout de tout le monde. Elle est incroyable. Se tenir là dans les deux premiers avec elle a été une expérience inoubliable.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Après son audition à l’aveugle, Gina a choisi Niall Horan être son entraîneur. La victoire de Gina marque la première victoire de Niall en tant que Voix entraîneur. « Ça a été incroyable de travailler avec lui. C’est un mentor incroyable », a déclaré Gina. « Être avec lui, c’est un rêve. Il n’a été que soutien, encouragement et conseils. Il est avec moi depuis le premier jour. C’est fou. »

Niall a pu être une caisse de résonance pour Gina alors qu’elle naviguait dans la compétition. Après tout, il avait déjà été à sa place lorsqu’il a concouru sur Le facteur X avec Une direction. Gina a révélé le conseil que Niall lui a donné et qui est resté avec elle au cours des derniers mois.

« Le plus gros conseil qu’il m’ait donné est que pour lutter contre les nerfs, la meilleure chose à faire est d’être préparé », a déclaré Gina. HollywoodLa Vie. « C’est quelque chose qu’il m’a dit très tôt dans ma bataille avec Kala Banham parlé d’être préparé. J’ai vraiment pris cela à cœur tout au long de cette compétition que la meilleure chose que je puisse faire pour mes nerfs parce que je suis une personne très nerveuse et une performeuse nerveuse. La meilleure chose que vous puissiez faire est de simplement faire votre travail et d’être préparé.

Plus d’actualités « La Voix »:

Avec le recul, Gina savait que Niall était l’entraîneur parfait pour elle dès le début. « Lors de mon audition à l’aveugle, j’étais vraiment nerveux et effrayé. Je pense qu’au moment où nous faisions le commentaire, et qu’ils ne faisaient que vous parler, il se sentait tellement bien et pas un endroit effrayant vers lequel se tourner. J’aime Kelly Clarkson de tout mon corps et de mon âme. Elle est la femme la plus douce qui soit. Elle est tellement une icône et une légende. J’étais tellement ébloui par elle. Niall s’est immédiatement senti comme un ami pour moi, et c’était un espace tellement agréable.

Au cours de la saison 23, Gina a tellement évolué en tant qu’artiste. « Je pense que j’ai juste pu trouver ce que j’aime chanter et comment j’aime chanter des choses, et aussi juste trouver un son qui me semble authentique et quelque chose que j’aime écouter », a-t-elle déclaré.

Lien connexe En rapport: Gina Miles : 5 choses à savoir sur la gagnante de la saison 23 de « The Voice »

Gina a déjà sorti un EP intitulé Qui es-tu et a de grands projets pour son avenir. « Espérons plus de musique. J’adorerais sortir un album », a révélé Gina. «Je pense que ce serait fou d’avoir ce genre de travail. Mais je veux vraiment juste chanter. Je pense que c’est tout ce dont il s’agit, et je suis ici pour travailler. Je suis prêt. »

La chanteuse de 19 ans a noté que sa « plus grande influence » a été Adèle et aspire à avoir une carrière comme le chanteur « Hello » aller de l’avant. « Sa carrière est évidemment astronomique, et elle est une icône d’icônes », a déclaré Gina. « Je l’admire tellement. J’adore sa musique. Je pense que j’aimerais imiter cette conscience de soi et ce sentiment ancré parce que chaque fois que j’ai l’impression que vous écoutez Adele, vous vous sentez tellement ancré. C’est tellement réel. J’ai l’impression que quand elle chante, on entend son âme. Je veux pouvoir faire de la musique qui parle aux gens de cette façon.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.