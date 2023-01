Gina Lollobrigida est morte à 95 ans

ROME –

L’actrice italienne Gina Lollobrigida, qui a atteint la célébrité internationale au cours des années 1950 et a été surnommée “la plus belle femme du monde” après le titre d’un de ses films, est décédée lundi à Rome, a annoncé son agent. Elle avait 95 ans.

L’agent, Paola Comin, n’a pas fourni de détails. Mais Lollobrigida a subi une intervention chirurgicale en septembre pour réparer un fémur cassé lors d’une chute. Elle est rentrée chez elle et a dit qu’elle avait rapidement repris la marche.

Un portrait dessiné de la diva ornait une couverture du magazine Time de 1954, qui, dans un article sur le cinéma italien, la comparait à une “déesse”. Plus d’un demi-siècle plus tard, Lollobrigida faisait encore tourner les têtes avec une tête pleine de cheveux bouclés auburn et sa silhouette sculpturale.

“Lollo”, comme elle était affectueusement surnommée par les Italiens, a commencé à faire des films en Italie juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que le pays commençait à promouvoir sur grand écran un concept stéréotypé de la beauté méditerranéenne en tant que plantureuse et brune.

Outre “La plus belle femme du monde” en 1955, les faits saillants de sa carrière comprenaient “Come September”, lauréat du Golden Globe, avec Rock Hudson ; “Trapèze;” « Beat the Devil », un film de John Huston de 1953 avec Humphrey Bogart et Jennifer Jones ; et “Buona Sera, Mrs. Campbell”, qui a remporté le prix du meilleur film de Lollobrigida Italie, un David di Donatello, en tant que meilleure actrice en 1969.

En Italie, elle a travaillé avec certains des meilleurs réalisateurs du pays après la guerre, dont Mario Monicelli, Luigi Comencini, Pietro Germi et Vittorio De Sica.

Deux de ses films les plus populaires à la maison étaient “Pane Amore Fantasia” (Bread Love Fantasy) de Comencini en 1953, et la suite un an plus tard, “Pane Amore Gelosia” (Bread Love Jealousy). Dans chacun d’eux, son fleuret masculin était Vittorio Gassman, l’un des hommes les plus en vue d’Italie à l’écran.

Lollobrigida a commencé sa carrière dans des concours de beauté, posant pour les couvertures de magazines et de brèves apparitions dans des films mineurs. Mais son image sexy l’a rapidement propulsée vers des rôles dans de grands films italiens et internationaux.

Alors que Lollobrigida a joué des rôles dramatiques, ses personnages étaient les plus populaires dans les comédies légères, comme les films “Bread Love”.

Lollobrigida était également un sculpteur, peintre et photographe accompli, et a finalement essentiellement abandonné le film pour les beaux-arts. Avec son appareil photo, elle a parcouru le monde de ce qui était alors l’Union soviétique à l’Australie.

En 1974, Fidel Castro l’a accueillie en tant qu’invitée à Cuba pendant 12 jours alors qu’elle travaillait sur un reportage photo.

Elle est née le 4 juillet 1927 à Subiaco, une ville pittoresque située sur une colline près de Rome, où son père était fabricant de meubles.