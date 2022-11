Gina, la petite amie de Matt Hancock de I’m A Celeb, atterrit en Australie et dit qu’il est “fait de trucs durs”

La petite amie de MATT Hancock, Gina Coladangelo, a atterri en Australie pour retrouver le député à sa sortie du camp I’m A Celebrity et a déclaré qu’il était “fait de trucs durs”.

L’ancienne assistante Gina, 45 ans, était vêtue d’une combinaison noire chic à son arrivée à l’aéroport de Brisbane après un voyage de 24 heures en classe affaires depuis Londres.

La mère de trois enfants, qui est l’ancienne assistante du député conservateur, a été rencontrée par le personnel d’ITV et a déclaré au Sun : “Il serait difficile de ne pas être impressionné, il a très bien réussi.”

Sur la série de six essais exténuants de Matt, elle a déclaré: «Il est fait de choses difficiles. Je pense que c’est super que tout le monde s’y essaie.

“Je pense qu’ils semblent tous aller bien.” Et demandé si elle avait manqué son homme, Gina a ajouté: “Évidemment oui j’ai.”

Matt est en Australie depuis le 1er novembre car il a dû s’isoler pendant une semaine avant de rejoindre le camp, il est donc déjà absent de Gina depuis deux semaines.

Il a été mis en quarantaine dans une villa de luxe de 2 millions de livres sterling qui offrait une vue idyllique sur la plage, une piscine privée, cinq chambres et quatre salles de bains.

Gina est le troisième membre de la famille à venir soutenir l’un des camarades de camp de cette année.

Plus tôt, la petite amie de Chris Moyles, Tiffany Austin, a atterri, suivie de la sœur de Charlene White, Carina.

Le budget d’ITV couvre le coût de deux sièges en classe affaires pour un membre de la famille et un compagnon à bord d’un avion pour l’Australie, avant qu’ils ne soient enregistrés à l’hôtel cinq étoiles JW Marriott à Surfers Paradise.





Gina a pris l’avion sur un vol Singapore Airlines, son siège valant jusqu’à 11 000 £.

Cela vient après que Hancock se soit ouvert au camp en tombant amoureux de la magnifique brune.

Le Sun a révélé leur liaison l’année dernière après avoir été surpris en train d’enfreindre les règles de distanciation sociale dans un corps à corps passionné dans son cabinet ministériel.

Le baiser a marqué la fin du mariage de 15 ans de Matt avec son ex-femme Martha, avec qui il partage ses trois enfants.

L’ancien secrétaire à la Santé a déclaré au camp: «C’était vraiment difficile. J’ai foiré et j’ai avoué. J’ai démissionné et ce n’est pas une excuse, mais je suis tombé amoureux, non ? Cela a aussi eu beaucoup d’autres conséquences, évidemment.

Son camarade de camp Babatunde Aleshe, 34 ans, a répondu: “Tu n’es pas juste” tombé amoureux “, tu attrapais du butin bruv!”

Gina a atterri à l'aéroport de Brisbane après s'être envolée pour l'Australie pour soutenir son petit ami Matt Hancock dans I'm A Celebrity… Get Me Out of Here!