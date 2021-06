Gina Coladangelo quitte son poste au conseil d’administration du ministère de la Santé de 15 000 £ alors que Matt Hancock démissionne à cause de leur liaison

GINA Coladangelo doit quitter le ministère de la Santé après la fin de sa liaison avec Matt Hancock en tant que secrétaire à la Santé.

Les images exclusives au monde de Hancock dans un corps à corps passionné avec son assistant Coladangelo l’ont amené à annoncer qu’il se retirait.

Hancock avait nommé Coladangelo en tant que directeur non exécutif du département en septembre, ce qui signifie qu’elle était membre du conseil d’administration qui supervise le département.

En novembre, il est apparu qu’il lui avait discrètement confié un poste de conseillère avant de lui confier un poste de 15 000 £ par an dans son département.

Le couple est devenu ami à Oxford et a travaillé en étroite collaboration depuis, y compris sur sa tentative de courte durée de devenir le leader conservateur en 2019.

Cédant à la pression pour arrêter l’affaire, Hancock a écrit une lettre de démission au Premier ministre, déclarant: « Je tiens à réitérer mes excuses pour avoir enfreint les directives, et m’excuser auprès de ma famille et de mes proches pour les avoir fait subir cela.

« J’ai aussi besoin d’être avec mes enfants en ce moment. »

Il vient comme…

Il a admis qu’il avait « laissé tomber » les millions de personnes qui avaient fait des sacrifices pendant la pandémie après avoir été filmé en train d’embrasser Coladangelo.

Selon le Sunday Times, la femme de Hancock, Martha, n’avait aucune idée que son mari avait une liaison jusqu’à ce qu’il annonce la nouvelle et annonce que leur mariage était terminé.

Il a ensuite transmis la nouvelle explosive à Martha, qui croyait que leur mariage avait été jusqu’à ce moment « heureux et stable ».

Hancock a même réveillé le plus jeune enfant du couple, âgé de huit ans, pour annoncer la nouvelle de son départ.

Les alliés de Hancock ont ​​déclaré que l’homme politique et Coladangelo étaient « un match d’amour » et envisageaient de s’installer ensemble.

Les amis de l’ancien secrétaire à la Santé affirment que sa relation avec Coladangelo est « récente mais sérieuse », rapporte Sky News.

Coladangelo elle-même a été photographiée en train de faire ses bagages dans une voiture la nuit où sa liaison a été révélée.

Leur amitié a de nouveau été à l’honneur lorsqu’il est apparu qu’elle avait reçu un laissez-passer parlementaire, lui donnant un accès non réglementé au palais de Westminster.

Coladangelo a pu accompagner Hancock à des réunions confidentielles avec des fonctionnaires et visiter le No10.

Une source a déclaré: « Avant que Matt ne fasse quelque chose de grand, il parlera à Coladangelo. Elle sait tout.

Comme Hancock, elle a étudié la philosophie, la politique et l’économie (PPE) à l’Exeter College d’Oxford entre 1995 et 1998.

Des amis disent que le couple était «inséparable» lorsqu’ils travaillaient ensemble sur la station de radio étudiante de l’université Oxygen FM.

Coladangelo avait un rôle de journaliste alors que Hancock faisait du sport, ce qui a conduit à des taquineries.

Des années plus tard, lorsque Hancock a nommé Coladangelo comme son conseiller non rémunéré, elle a été décrite comme son «amie la plus proche» à Oxford.

Elle a rejoint le cabinet de lobbying Luther Pendragon en 2002, et sa carrière était également en plein essor.

En 2009, elle a épousé pour la deuxième fois le magnat d’Oliver Bonas, Oliver Tress, aujourd’hui âgé de 54 ans.

Le couple vit dans une maison de ville de 4 millions de livres sterling à Wandsworth, dans le sud-ouest de Londres, avec leurs trois enfants et Coladangelo a rejoint l’entreprise de son deuxième mari en tant que chef du marketing.

À présent, elle était également administratrice de Luther Pendragon, qui promet aux clients une « compréhension approfondie des mécanismes du gouvernement », ainsi qu’un actionnaire majeur.