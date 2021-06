Gina Coladangelo est une maman millionnaire mariée et le chef des relations publiques d’Oliver Bonas que Matt Hancock a embauché aux frais des contribuables

MILLIONAIRE maman de trois enfants Gina Coladangelo est directrice de la communication chez Oliver Bonas, le magasin de mode et de style de vie fondé par son mari Oliver Tress.

Elle est également administratrice et actionnaire majoritaire du cabinet de lobbying Luther Pendragon, qui offre à ses clients une « compréhension approfondie des mécanismes du gouvernement ».

Gina Coladangelo est mariée à Oliver Tress Crédit : Desmond O’Neill Features Ltd

La mère de trois enfants est une directrice des communications millionnaire et une assistante principale de Matt Hancock Crédit : Richard Pohle – The Times

Matt Hancock a secrètement nommé Coladangelo au ministère de la Santé et des Affaires sociales en tant que conseiller non rémunéré sur un contrat de six mois en mars de l’année dernière.

Cela a déclenché des allégations de « chumocratie » en novembre, lorsqu’il est également apparu qu’elle avait accompagné Hancock à des réunions confidentielles avec des fonctionnaires et avait rendu visite au No10.

En septembre, Hancock a nommé Coladangelo en tant que directeur non exécutif du DHSC, ce qui signifie qu’elle est membre du conseil d’administration qui contrôle le département.

Il n’y avait aucun dossier public de la nomination, qui devait lui permettre de gagner au moins 15 000 £ de l’argent des contribuables, augmentant potentiellement de 5 000 £ supplémentaires.

Depuis avril, Coladangelo a un laissez-passer parlementaire, lui donnant un accès non réglementé au palais de Westminster.

Il porte le nom de famille de son mari, qu’elle n’utilise pas professionnellement, et est parrainé par Lord Bethell, pair héréditaire, ministre de la Santé et ancien lobbyiste.

Hancock et Coladangelo ont eu une liaison secrète Crédit : Le Soleil

Ils ont été pris dans un corps à corps torride dans son bureau de Whitehall le mois dernier Crédit : Le Soleil

Elle est maintenant officiellement inscrite sur le site Web du ministère de la Santé.

Coladangelo aurait signé un « accord de volontariat », ce qui signifie qu’elle est liée par la loi sur les secrets officiels.

GOUVERNEMENT ‘AFFICHE GARÇON’

Luther Pendragon, la société de lobbying dont elle est directrice, compte des clients qui ont obtenu des contrats lucratifs pendant la pandémie, notamment British Airways et Accenture, qui ont reçu 2,5 millions de livres sterling pour aider à créer l’application NHS Covid-19.

Les publications spécialisées ont décrit Oliver Bonas, pour qui elle travaille en tant que directrice des communications et du marketing, comme une sorte de « poster boy » pour le gouvernement de ces derniers temps.

En juin, par exemple, un blog a été publié sur le site du gouvernement intitulé : « Oliver Bonas : le magasin de mode et d’articles ménagers rouvre en toute sécurité.

Oliver Tress a fondé le magasin de mode et de style de vie Crédit : Alamy

Ensuite, il y a la nomination de Coladangelo en tant que directeur non exécutif du DHSC, qui n’apparaît publiquement qu’à un seul endroit : sa page LinkedIn.

Le rôle la rend responsable de « superviser et de surveiller les performances » – en fait, d’examiner les sujets de préoccupation pour Hancock.

Le rôle de Coladangelo n’enfreint aucune règle, car il n’y en a pas.

Les ministres, en d’autres termes, sont libres de créer un processus ou, comme Hancock l’a apparemment fait, de récompenser leurs amis les plus proches avec des rôles.

Hancock est l’un des responsables les plus puissants du gouvernement et un membre du «quad» des ministres qui déterminent la politique de Covid-19.

Certains lui attribuent même le mérite d’avoir persuadé le Premier ministre de revenir à un deuxième verrouillage.

Le secrétaire à la Santé a embauché de manière controversée Coladangelo l’année dernière Crédit : Getty

Martha Hoyer Millar s’est marié avec Matt Hancock en 2006.

Son grand-père, le 1er baron Inchyra, était ambassadeur britannique en Allemagne de l’Ouest, et son arrière-grand-père était le 1er vicomte Camrose.

Selon le site Web de Matt Hancock, le couple reste marié et a trois jeunes enfants.